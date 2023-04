„The Masked Singer“-Star Ruth Moschner knallhart! „Total unbegabt“

Ruth Moschner ist die unangefochtene Rate-Königin bei „The Masked Singer“. Seit der ersten Staffel sammelt die Moderatorin Hinweise und rätselt, wer sich unter den opulenten Masken verstecken könnte. Nicht selten gelangen ihr so vorzeitige Enthüllungen. Dabei gibt sie regelmäßig die wahnwitzigsten Tipps zum Besten.

Ist die Kritik an ihren Aussagen auch noch so groß bei den Zuschauern, Ruth Moschner bleibt stets gut gelaunt und von den Teilnehmenden begeistert. Umso überraschender ist es, dass die „The Masked Singer“-Bekanntheit jetzt mit einer Person knallhart ins Gericht ging – und zwar mit sich selbst!

„The Masked Singer“-Star Ruth Moschner spricht über Modesünden

Ob im Discokugel-Kleid, mit wildem Tier-Print, oder pinker Perücke, „The Masked Singer„-Star Ruth weiß, wie man auffällt und präsentiert ihre ausgefallenen Ideen in der Prosieben-Show gerne in ähnlich ausgefallener Klamotte.

Als sie jetzt bei „Die Carolin Kebekus Show“ zu Gast war, sprach Moschner auch zum ersten Mal über das Thema ‚Modesünden‘. Und das gnadenlos ehrlich. „Das Ding ist, wenn ich mir Fotos von früher angucke, frage ich mich oft: Warum hast du beim Anziehen nicht das Licht angemacht?“ Dann nimmt sie ihr früheres Ich in Schutz und sagt: „Aber, ich habe das in dem Moment total gefühlt.“

Ruth Moschner geht knallhart mit sich ins Gericht

Dass sie heute so reflektiert ist, hätte sie damals aber nicht vor modischen Fehlgriffen bewahrt. Mittlerweile muss sich Ruth Moschner aber glücklicherweise um das Thema Klamotten nur noch geringfügig Gedanken machen. „Ich bin so froh, dass ich Hilfe beim Anziehen habe, ich kann das überhaupt nicht. Null. Gar nicht. Ich habe überhaupt kein Gespür für Mode.“

Dann wird sie nochmal deutlich und betont: „Ich weiß nicht, was zusammenpasst. Ich hasse Klamotten einkaufen. Ich kann das nicht, ich bin da total unbegabt.“ Dass ihre Fans das ganz anders sehen, zeigen die Kommentare auf Instagram. Hier hatte Moschner den Ausschnitt aus der Show als Video veröffentlicht und kann sich jetzt über Nachrichten wie „Ruth, ich feiere deine Looks“, freuen.