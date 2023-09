„Gefragt – Gejagt“-Zuschauer deutlich: „Wirklich erschreckend“

Sie gehört zu den beliebtesten Quizshows der Deutschen: Die ARD-Sendung „Gefragt – Gejagt“. Durchaus nachvollziehbar. Schließlich geht es bei „Gefragt – Gejagt“ nicht allein um das bloße Raten. Hier stehen sich echte Ratefüchse gegenüber. Es geht um Wissen, Taktik und nicht zu verachten, eine schnelle Auffassungsgabe.

Ein Aspekt, der auch den vielen Zuschauern, die die ARD-Quizshow tagtäglich verfolgen und auch in den sozialen Medien kommentieren, nicht verborgen blieb. So werden immer wieder Vergleiche mit anderen bekannten Quizshows im deutschen Fernsehen gezogen. Und siehe da: „Gefragt – Gejagt“ kommt in der Gunst der Zuschauer zumeist beachtlich gut davon.

„Gefragt – Gejagt“-Zuschauer werden deutlich

„Also wenn man ‚Gefragt – Gejagt‚ oder ‚Quizduell‘ schaut, ist das Niveau bei bei ‚Wer wird Millionär?‘ wirklich erschreckend“, schreibt beispielsweise ein Nutzer bei Twitter. Und ein anderer ergänzt: „Die einzige Quizshow, die man noch ernst nehmen kann, ist ‚Gefragt – Gejagt‘.“

Das mag auch an dem Finale gelegen haben, das sich „Gefragt – Gejagt“-Jäger Sebastian Jacoby und seine Konkurrenten am Mittwochabend (6. September 2023) geliefert haben. Wie von Sinnen eilte der Mann, der von den Fans auch als „Quizgott“ bezeichnet wird, durch die Fragen, ließ Moderator Alexander Bommes teilweise nicht einmal komplett vorlesen.

„Gefragt – Gejagt“-Finale elektrisiert die Fans

„Oh was für ein Lauf, da hat er aber mehrere Gänge hochgeschaltet“, staunte auch der „Gefragt – Gejagt“-Moderator nicht schlecht. Doch eine Frage vor Schluss, 15 Sekunden waren noch zu gehen, stolperte der Quiz-Profi. Die Jäger konnten es ausnutzen, es reichte jedoch trotzdem nicht. Drei Sekunden vor Schluss holte Jacoby auf. Wahnsinn.

Das sahen auch die Zuschauer so. „Was für ein Finale, am Anfang hakte es, dann ein Superlauf. Ein Krimi. Schade für die Kandidaten, es ging um viel Geld“, hieß es beispielsweise bei Twitter. Oder: „Da hat der Quizgott wirklich alles riskiert und ist total früh in die Fragen reingegrätscht. Würde sich wohl niemand sonst so extrem trauen. Und trotzdem wurde es noch knapp, fast wäre der Mut nicht belohnt worden.“