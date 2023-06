„Gefragt – Gejagt“: Kandidatin hetzt Zuschauer gegen sich auf – „Darf ruckzuck rausfliegen“

Bei „Gefragt – Gejagt“ treten wieder vier Kandidaten an, um eine ordentliche Gewinnsumme mit nach Hause nehmen zu können. Doch vorher müssen sie erstmal an den Jägern vorbei, die mit ihrem Allgemeinwissen regelmäßig Glanzleistungen vollbringen. Sie schlägt so schnell keiner in Sachen Quizfragen.

Bevor es aber zu den Experten geht, bekommen die Kandidaten von Moderator Alexander Bommes in einer Minute zahlreiche Fragen gestellt. Diese gilt es so schnell wie möglich zu beantworten. „Gefragt – Gejagt“-Kandidatin Maria leistet sich dabei allerdings einen peinlichen Faux-Pas und sorgt damit bei den Zuschauern für Fassungslosigkeit.

„Gefragt – Gejagt“: Maria irritiert mit Wortwahl

Kandidatin Maria macht sich heute als Zweite an dem Abend für die Quizfragen bereit. Bevor es losgeht, fragt der Moderator sie, ob sie sich denn vorbereitet hätte. Als sie verneint, lacht sie nervös. Ob sie diese Frage wohl aus dem Konzept gebracht hat?

Und dann geht es auch schon los und die Minute läuft. Die erste Frage lautet: „Welche kläffende Haustiere werden von ihren Besitzern auch als Fellnasen bezeichnet?“ Wie aus der Pistole geschossen, antwortet Maria: „Köter.“ Nach einem kurzen Moment der Verwirrung korrigiert Bommes sie: Ehm, ja Hunde.“ Mit dieser Aussage sorgt die Kandidatin auf Twitter für wilde Diskussionen.

Fans auf Twitter sind fassungslos

Zugegeben: Die Bezeichnung „Köter“ ist nicht gerade positiv konnotiert. In einigen Zusammenhängen wird das Wort sogar als Beleidigung oder Degradierung empfunden. Dementsprechend entsetzt zeigen sich die Zuschauer auf Twitter:

„Für die „Köter“ darf die Dame ruckzuck rausfliegen!“

„Köter? Also bitte!“

„Hat sie „Köter gesagt?“

„Weg mit der. So respektlos spricht man nicht über Hunde“

