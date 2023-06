„Gefragt – Gejagt“: Bommes wird von Kandidat veräppelt – seine Reaktion spricht Bände

Quiz-Time in der ARD! Bei „Gefragt – Gejagt“ geht es wieder um eine hohe Summe Geld. Um sich diese zu sichern, treten wieder vier Kandidaten an und stellen sich den Fragen von Moderator Alexander Bommes. Doch vorher müssen sie erstmal an den Jägern vorbei, die in Sachen Quizfragen absolute Experten sind.

Kurz bevor das Duell zwischen den Kandidaten und den Jägern allerdings losgeht, schnackt der Moderator für gewöhnlich nochmal kurz mit den vier Teilnehmern. Schließlich möchte er den Zuschauern einen Einblick darin geben, mit wem sie es hier zu tun haben. Kandidat Halil schießt sich mit einem flotten Spruch jedoch erstmal ins Aus.

„Gefragt – Gejagt“-Kandidat aus Berlin nimmt Bommes auf den Arm

Nachdem seine Vorrednerin Jessica das Finale knapp verpasst, ist Kandidat Halil an der Reihe. Der Postbeamte aus Berlin kommt kurz vor seiner einminütigen Fragerunde ins Gespräch mit Moderator Alexander Bommes. Dieser zieht direkt eine Parallele zwischen den beiden Quiz-Duellanten.

Denn genau wie Halil, ist auch der heutige Jäger Sebastian Klussmann aus der Hauptstadt. „Kennst du Herrn Klussmann?“, möchte der ARD-Moderator wissen. „Er kommt ja auch aus Berlin“, betont der Kandidat nochmal. Was dann kommt, überrascht Bommes im ersten Moment jedoch sehr.

Moderator verzieht nach Witz keine Miene

Selbstbewusst und ohne mit der Wimper zu zucken, sagt der Kandidat: „Wir sind uns öfter begegnet.“ Bommes kann das gar nicht fassen: „Wirklich jetzt?“ Schnell räumt Halil ein, dass es sich dabei um einen Scherz handelt und Berlin ja zu groß sei, um sich dort zufällig über den Weg zu laufen.

Bommes scheint von dem Spaß aber gar nicht angetan zu sein. „Achso, ich dachte, dass du vielleicht auch Quizzer irgendwo bist“, sagt der Moderator mit ernster Miene. Schnell leitet er über zum Schnell-Quiz und legt mit den Fragen an den Postbeamten aus Berlin los.

