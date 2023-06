„Gefragt – Gejagt“: ARD-Zuschauer fassungslos – „Was ist das denn für eine Taktik?“

Es wird wieder gequizzt in der ARD! Bei „Gefragt – Gejagt“ treten wieder vier Kandidaten an, um eine ordentliche Stange Geld zu gewinnen. Doch vorher müssen sie erstmal an den Jägern vorbei. Und die schlägt so schnell keiner in Sachen Quizfragen und Allgemeinwissen.

Am Freitagabend (16. Juni 2023) ist der Quiz-Gott höchstpersönlich im ARD-Studio. Sebastian Jacoby tritt seit 2013 als „Jäger“ in der Quizsendung „Gefragt – Gejagt“ auf und gehört zu den gefürchtetsten Experten. Kandidat Johann tappt direkt zu Beginn in seine Falle und sorgt damit für Entsetzen bei den Zuschauern.

„Gefragt – Gejagt“-Kandidat geht auf Nummer sicher

Wie immer startet der erste Kandidat mit der Schnellraterunde. Innerhalb einer Minute muss Johann heute auf die Fragen von Moderator Alexander Bommes antworten, um sich möglichst viel Geld zu sichern. Doch es läuft nicht besonders gut für den Psychologen aus Berlin.

Letztendlich springen nämlich nur 1500 Euro für ihn raus, nachdem er drei Fragen richtig beantworten konnte. Die nächste Station ist dann der Jäger. Dieser ist kein Geringerer als Quiz-Gott Sebastian Jacoby. Als es darum geht, ob Johann auf Risiko spielt oder nicht, trifft er eine überraschende Entscheidung.

Zuschauer fassunglos

Denn statt auf die angebotenen 12.000 Euro zu pokern, geht der Psychologe aus Berlin auf Nummer sicher und logt die von Jacoby angebotenen 750 Euro ein. Schließlich hat er damit drei Fehlversuche frei. Doch die Zuschauer können diese Entscheidung mal so gar nicht nachvollziehen und regen sich auf Twitter auf:

„Als Erster die unterste Stufe? Was ist das denn für eine Taktik. Versteh ich nicht.“

„Er geht runter? Angsthasen Quiz!“

„Unglaublich! Johann geht runter.“

