„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen oben ohne! Fans flippen aus „Hammersexy“

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen ist für die beliebte Morgenshow auf Sat.1 immer bestens gekleidet und zurecht gemacht.

Besonders die sexy Outfits des „Frühstücksfernsehen“-Stars kommen bei den Fans gut an. Jetzt hat die Promi-Expertin sogar noch einen drauf gesetzt!

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen oben ohne auf Instagram

So steht Vanessa Blumhagen steht in einem dunkelblauen Jumpsuit vor dem Sat.1-Studiogebäude und präsentiert stolz ihren Look.

Vanessa Blumhagen zeigt sich oben ohne auf Instagram. (Archivbild) Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Doch ein Detail setzt sie ganz besonders in Szene. Sie trägt keinen BH unter dem Jumpsuit: „Ganz wichtig: Immer zwischendurch mal schauen, ob noch alles sitzt“, schreibt sie unter ihr Foto.

Das solltest du über das „Frühstücksfernsehen“ wissen:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends sowie Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

Auf den folgenden Bildern ist deutlich zu sehen, wie die Moderatorin prüft, ob ihr Busen an seinem Platz ist oder ob etwas herausschaut, was ihre Fans nicht sehen sollen. Und die Person hinter der Kamera?

„Frühstücksfernsehen“: SO reagieren die Fans der beliebten Sat.1-Moderatorin

Die hält während der Szenen natürlich fleißig drauf und schießt ein Foto nach dem anderen. Als Vanessa Blumhagen das bemerkt, beginnt sie zu lachen. Zu sehen auf dem allerletzten Foto des Beitrages.

Einigen der 206.000 Fans auf Instagram gefällt, was sie dort sehen, sie kommentieren:

„Passt, wackelt und hat Luft, würde ich sagen“

„Ich liebe den Sommer und die tollen Aussichten“

„Heute mal wieder ohne BH“

„Du kannst es tragen“

„Hammersexy wie üblich“

Mal sehen, welche schönen und heißen Outfits uns Vanessa diese Woche noch so präsentieren wird.

