„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau heimlich gefilmt – DAS sollten die Zuschauer nicht sehen

Wie kann man am frühen Morgen stets so gut gelaunt sein? Das fragen sich wohl die meisten der Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Zuschauer, die noch völlig verschlafen morgens ihren Fernseher einschalten und sehen, wie Daniel Boschmann, Marlene Lufen, Alina Merkau und Co. freudestrahlend durchs Studio fegen.

Vermutlich dürfte die ein oder andere Tasse Kaffee im Spiel sein, vielleicht ist es aber auch die gute Laune, die im „Frühstücksfernsehen“ so ansteckend ist. Auch wenn mal etwas nicht so läuft, wie gedacht.

„Frühstücksfernsehen“: DAS sollten die Zuschauer eigentlich nicht sehen

So geschehen in dieser Woche. Da sah man nämlich plötzlich im TV, wie Alina Merkau vor der Kamera stand, sich gedankenverloren in den Haaren herumspielte und Chris Wackert – vielleicht dann doch etwas von der Müdigkeit geplagt – ins Bild schlurfte. Da stimmt doch was nicht?

Richtig, da stimmte wirklich was nicht. Den beiden Sat.1-Moderatoren war nämlich gar nicht klar, dass die Kamera schon lief. Sie wurden quasi heimlich gefilmt.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator verwirrt: „Sind wir drauf?“

Erst einige Momente später schien es ihnen zu dämmern. Plötzlich fingen beide nämlich an, wie wild zu kichern und Alina versuchte die Situation noch zu retten. „Hallo, liebe Zuschauer“, grinste die 36-Jährige. Und Wackert?

-----------------

Das ist Alina Merkau:

Alina Merkau wurde am 21. März 1986 in Berlin geboren

Im Jahr 2013 startete sie ein Volontariat beim Berliner Radiosender 98.8 Kiss FM

Alina Merkau spielte in der ARD-Sendung „Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen“ die Rolle der Nina Sommerfeld

Seit 2014 ist sie beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Alina Merkau ist verheiratet und hat zwei Kinder

------------------

Der schien es immer noch nicht ganz verstanden zu haben. „Sind wir drauf?“, fragte er verwirrt. Ja, seid ihr! Die Fans jedenfalls nahmen die ungeplante Einlage mit Humor.

„Frühstücksfernsehen“-Zuschauer feiern Moderatoren-Duo

„So lustig, ihr seid klasse“, lobte beispielsweise ein Zuschauer. Und ein anderer ergänzt: „Einfach authentisch.“

--------

Mehr News zum Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

----------

Zuletzt machte sich Alina Merkau Sorgen um ihr Baby. Was war geschehen?