„Frühstücksfernsehen“: Boschi schockt mit Ekel-Story – Kollegen sind am Ende

Beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ wird es gruselig, oder besser gesagt ekelig, denn Moderator Daniel „Boschi“ Boschmann erzählt seine persönliche Horrorstory vor laufender Kamera auf Instagram.

„Ich habe eine gruselige Geschichte, die mich auch noch lange beschäftigt hat“, erzählt der „Frühstücksfernsehen“-Star. Mit einem solchen Ausmaß hätten seine Kollegen allerdings nicht gerechnet.

Boschi erzählt von einer Sommernacht mit seiner Frau in Düsseldorf und verrät: „Es war super heiß und zum Abkühlen haben wir die Terrassentür aufgemacht.“

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends sowie Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Annika Lau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

Soweit so gut, doch das Lüften treibt einen ungebetenen Gast in das Wohnungsinnere. Mitten in der Nacht wird der Moderator durch ein lautes Rascheln am Fußende wach. „Man ist sofort in diesem Alarmzustand“, erzählt er. Der Störenfried war von tierischer Natur, wie sich schnell rausstellte.

„Durch die Wohnung huschte eine thermoskannen-große Ratte“, holt Boschi aus. Während sich Marlene Lufen noch über den Schreck ihres Kollegen amüsiert, hält sich Benjamin Bieneck bereits angeekelt die Hände vors Gesicht.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann schockt seine Kollegen mit einer echten Horrorgeschichte. Foto: picture alliance/dpa/Sat.1 | Willi Weber

Das Schlimmste kommt allerdings noch. Denn als Daniel Boschmann damals das Tier mit einem Schrubber aus der kleinen Küche verscheuchen will, ist die Ratte plötzlich weg. Die Erklärung: „Dann ist sie hinter den Schrank, in den Schrank rein.“

Als er keine Geräusche mehr hört, geht Boschi davon aus, dass der Ratten-Spuk ein Ende hat. Von wegen! „Dann mache ich als allerletztes die Schublade vom Besteck auf und dann springt die mir entgegen.“

Glücklicherweise reagierte seine Frau sofort und konnte die Ratte mit einem Schlag abwehren. „Der Ratte geht es gut, sie hat noch einmal eine Postkarte geschrieben und ist gut bei ihrer Familie angekommen“, stellt Daniel Boschmann klar. Seine Kollegen sind nach ihrer Reaktionen zu urteilen total am Ende nach der Geschichte. Vor allem Benjamin Bieneck sieht aus, als würde er diese Story nicht so schnell vergessen können.

