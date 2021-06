„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen: Jetzt darf es jeder wissen – „Noch immer dusselig“

Es war DIE Überraschung schlechthin. „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen ist am 12. Juni in den Hafen der Ehe eigefahren. Erst im vergangenen Jahr machte die VIP-Expertin ihre neue Liebe öffentlich, jetzt folgte also der nächste romantische Schritt.

Im Netz äußert sich Vanessa Blumhagen nun zu ihrem besonderen Tag und verrät Details von ihrer Traumhochzeit.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen gibt etwas preis, das ihre Fans freut. Foto: IMAGO / Spöttel Picture

Was die „Frühstücksfernsehen“-Beauty zu sagen hat, liest du hier:

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen: Nun darf es jeder wissen – erstes richtige Bild ihres Mannes

Wie in Siegespose läuft Vanessa Blumhagen mit ihrem Ehemann einen Weg entlang, strahlt über das ganze Gesicht und hält ihren Brautstrauß in die Höhe. Das Besondere ist aber nicht nur ihr traumhaftes zartgold schimmerndes Hochzeitskleid, sondern die Tatsache, dass ihre Fans ihren Mann zum ersten Mal richtig zu Gesicht bekommen.

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen: „Noch immer dusselig vor Glück...“

Bislang zeigte sie lediglich Umrandungen seines Gesichts, auch nicht, als sie das erste offizielle Hochzeitsfoto einen Tag zuvor auf Instagram veröffentlichte. Jetzt darf also jeder wissen, wie ihr Liebster wirklich aussieht.

+++ Florian Silbereisen: Bitterer Schlag für den Sänger – DAS könnte ihm zum Verhängnis werden +++

„12. Juni 2021 – Noch immer dusselig vor Glück...“, schreibt die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin zu dem neuen Bild. „Wir hatten wirklich einen der schönsten Tage unseres Lebens. Weil so viele wunderbare Menschen ihn zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Zu etwas Magischem. Danke für all die Liebe, das Lachen, die Glückstränen, die Umarmungen, die wunderbaren Worte. Und danke an die Menschen, die all das möglich gemacht haben.“

Im Anschluss bedankt sich Vanessa Blumhagen noch für das Essen, ihr Kleid, ihren Look sowie den „magischen Tag“.

Magisch wird es jetzt sicher auch auf ihrer Hochzeitsreise…

Weniger erfreulich war jedoch die Reaktion einiger „Frühstücksfernsehen“-Zuschauer, als sie DAS erfahren haben. Hier mehr >>> (jhe)