„Frühstücksfernsehen“: Aktion von Daniel Boschmann besorgt Fans – „Ganz schön leichtsinnig“

Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren sind sich bekanntlich für keinen Spaß zu schade. Ob ulkige Kostüme, Sextalk am Morgen oder kuriose Trends aus dem Internet – die Sat.1-Stars probieren sich gerne aus.

Insbesondere „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann wird von den Sat.1-Zuschauern immer wieder für seine Spontanität und seinen Humor gefeiert. Doch die neueste Aktion des Fernsehstars geht einigen Fans offenbar zu weit.

„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann zeigt sich in beeindruckender Pose

Dabei wollte Daniel Boschmann doch einfach nur die Sonne vor dem „Frühstücksfernsehen“-Studio genießen. Zum Sonnenbaden hat es sich Boschi auf einem Geländer direkt an der Spree gemütlich gemacht.

Ein neues Foto von Daniel Boschmann bereitet seinen Fans Sorgen. Foto: IMAGO / Future Image

Und das sieht leichter aus, als es ist. Denn: Um so kerzengerade wie Boschi auf dem Geländer liegen zu können, braucht es eine bemerkenswerte Körperspannung.

Solch ein Talent hätten ihm einige Sat.1-Zuschauer offenbar gar nicht zugetraut. Unter dem Instagram-Post des „Frühstücksfernsehens“ häufen sich Kommentare wie: „Ziehe meinen imaginären Hut vor Boschi“ oder „Akrobatik pur!“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder Promis zu Gast

Im Frühstücksfernsehen werden auch die Nachrichten, Rezepte sowie das Horoskop aufgegriffen

----------------------------------------

„Frühstücksfernsehen“-Fans skeptisch: „Das sieht nicht entspannt aus“

Doch nicht jeder kann diesen Anblick genießen. Bei anderen Followern geht sofort das Kopfkino los. Was, wenn Daniel Boschmann das Gleichgewicht verliert und plötzlich in der Spree landet? Unter den Kommentaren melden sich auch besorgte User zu Wort:

„Hauptsache er kommt wieder hoch, ohne in die Spree zu fallen.“

„Ganz schön leichtsinnig.“

„Nur nicht runterfallen!“

„Fall mir ja nicht ins Wasser, das wäre sehr traurig.“

„Das sieht nicht entspannt aus, hätte Angst reinzufallen.“

Zugegeben, allzu dramatisch wäre das Bad in der Spree vermutlich nicht. Dennoch kann Boschi darauf liebend gern verzichten, wie er in einem späteren Video bei Instagram erklärt: „Die, ich sag mal in diesem Moment, eher eklige Spree. Bähh! Nicht nach unten gucken, da weiß man immer nicht, was da schwimmt.“ Recht hat er.

----------------------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen: Video sorgt für Zoff – „Ist das RTL-Humor?!“

„Frühstücksfernsehen“: Harter Schlag für die Fans – jetzt kommt DAS raus

„Frühstücksfernsehen“: Hotelsex! Marlene Lufen verrät SEIN Geheimnis

----------------------------------------

Zuletzt zeigte sich Daniel Boschmann jedoch ungewohnt ernst. Welche Nachricht ihm schon lange auf der Seele brannte, erfährst du hier.