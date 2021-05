„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann macht ernste Ankündigung – „Sache, die mir auf der Seele brennt“

Ernste Worte von „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann!

Für die Stars beim „Frühstücksfernsehen“ geht es auch abseits der Sat.1-Kameras öffentlich weiter. Moderator Daniel Boschmann und seine Kollegen nutzen ihre freie Zeit bei Instagram oft, um ihre Fans auch privat auf dem Laufenden zu halten.

„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann brennt was Wichtiges auf der Seele

Doch nicht alle Inhalte scheinen den „Frühstücksfernsehen“-Fans zu gefallen. Daniel Boschmann wendet sich deshalb jetzt mit ernsten Worten an seine Anhänger und hat etwas Wichtiges mitzuteilen.

Frühstücksfernsehen-Moderator Daniel Boschmann. Foto: IMAGO / Future Image

Der Sat.1-Star hat allem Anschein nach in jüngster Zeit Kritik von Seiten seiner Fans einstecken müssen. Zumindest sieht es ganz danach aus, als er sich nun öffentlich für etwas rechtfertig. Er beginnt in seiner Instagram-Story mit den Worten: „Hallo Freunde. Ich habe eine Sache, die mir auf der Seele brennt. Die möchte ich gerne mit euch teilen.“

--------------------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

--------------------------

Daniel Boschmann: „Frühstücksfernsehen“-Star rechtfertigt sich

Dann geht er etwas mehr ins Detail: „Nur weil man sich als Person des öffentlichen Lebens als Privatmensch zu allen Inhalten oder Begebenheiten öffentlich wie in einer Pressemitteilung äußert, heißt das nicht, dass man sich nicht besorgt informiert und den richtigen Menschen die richtigen Fragen stellt.“

Sat.1 „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann. Foto: IMAGO / Raimund Müller

„Das ist ganz wichtig zu wissen. Weil ein großer Schrei zur Positionierung manchmal einfach ins Leere führt, wenn Sachverhalte nicht zugänglich sind oder man als Mensch nichts damit zu tun hat.“

Wie es aussieht, hält sich der „Frühstücksfernsehen“-Moderator gerade in einer Sache, die in Umlauf ist, bedeckt. Er ist nicht der erste Instagram-Star, der sich zu diesem Thema im Allgemeinen äußert. Auch Influencer wie die Kölnerin Farina Opoku alias „Novalanalove“ haben in der Vergangenheit bereits Erklärungen abgegeben, dass sie sich nicht zu allen gesellschaftlichen oder politischen Themen äußern werden.

------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen teilt sexy Bild – doch Fans bemerken DIESES Detail

„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann macht TV-Ankündigung – „Wer kommt auf solche kranken Ideen bei Sat.1?“

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Reporter Lukas verrät schlüpfrigen Trick – Kollegin: „Da wird mir gleich ganz anders!“

------------------------

Was Daniel Boschmann aber noch beteuern will, ist: „Heißt nicht, dass man nicht interessiert ist, dass man nicht wach ist, dass man sich nicht Gedanken macht.“

Sein „Frühstücksfernsehen“-Kollege Matthias Killing hat neulich etwas bekanntgegeben, dass ebenfalls böse Kritikerstimmen einbrachte. Was das war, liest du hier >>>

„Frühstücksfernsehen“-Kollegin Marlene Lufen hat sich zum Sat.1-Familienskandal geäußert - doch bei den Fans fiel sie durch. Hier mehr erfahren>>> (jhe)