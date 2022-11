„Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau fassungslos, als ihr Kollege DABEI kläglich scheitert

Vor der Kamera sind Alina Merkau und Matthias Killing ein echtes Dreamteam. Aber auch nach Drehschluss verstehen sich die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren blendend. Ganz nach dem Motto: Was sich liebt, das neckt sich, sind auch diese beiden für jeden Spaß zu haben.

Auf dem Instagram-Kanal vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ stellen sich die beiden jetzt einer ganz neuen Herausforderung, bei der es sportlich wird. In Sachen Fußball lässt sich Matthias Killing sonst nicht reinreden, als es jetzt aber darum geht einen Stuhl vom Boden aufzuheben, scheitert der Moderator kläglich.

„Frühstückfernsehen“-Star Alina Merkau klar im Vorteil

Die Aufgabe klingt zunächst einfach. Zwei Schritte von der Wand Abstand nehmen, dann einen Stuhl zwischen Wand und Körper platzieren und sich anschließend mit dem Oberkörper über die Sitzfläche beugen. Der Kopf berührt dabei die Wand. Dann nur noch den Stuhl greifen, anheben und den Körper aufrichten.

Alina Merkau agiert wie gefordert, und zwar ganz ohne Einschränkungen. Dass sie als Frau damit Probleme haben würde, hatte aber auch niemand gedacht. Denn angeblich sollen lediglich Männer mit dieser Aufgabe einfach nicht zurechtkommen. Also muss Matthias Killing ran und den Gegenbeweis liefern.

„Frühstücksfernsehen“-Star Matthias Killing muss aufgeben

Er nimmt die Position ein – und ist planlos. Was bei Alina Merkau so einfach aussah, ist bei Matthias Killing anscheinend einfach nicht möglich. Die Moderatorin ist fassungslos darüber, während ihr Kollegen in seiner Position verharrend nur lachen kann.

Weil beide so perplex sind, wird das Ganze gleich noch einmal wiederholt. Aber auch beim zweiten Anlauf will es einfach nicht funktionieren. Immerhin sorgt die Aktion nicht nur bei den Moderatoren, sondern auch bei den Fans der Morgenshow für Lacher und gute Laune.

Dass es bei Frauen übrigens besser als bei Männern klappt, liegt daran, dass der Körperschwerpunkt ein anderer ist. Während der bei Männern im oberen Bauchbereich liegt, ist er bei Frauen im Hüftbereich.