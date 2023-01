„Frühstücksfernsehen“: Matze schwärmt von Schalke – und kriegt einen auf den Deckel

Dass Matthias Killing glühender Anhänger des FC Schalke 04 ist, das dürfte wohl jedem Zuschauer des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ bekannt sein. Schließlich lässt der 43-jährige Hagener kaum eine Gelegenheit aus, seine Tasse des Traditionsvereins aus dem Ruhrpott in die Kamera zu halten.

Und auch seine Moderationen können immer mal wieder Spuren von Schalke enthalten. So auch zuletzt, als es beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ um Farbenlehre ging, durften natürlich Blau und Weiß nicht fehlen.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing wünscht sich blau-weiße Wände

So hatte sich Sat.1 mit Karsten Homann einen Farbpsychologen ins Studio geholt. Und der schien von Killings Schalke-Affinität nur wenig begeistert. „Jetzt bin ich wahnsinnig gerne in Schalke im Stadion. Mache ich mir die Wand dann blau-weiß?“, fragte der 43-Jährige den Experten. Dessen Antwort in dem kurzen Ausschnitt, den Sat.1 bei Instagram teilte, war klar und unmissverständlich: „Farbpsychologisch nicht so zu empfehlen.“

Tja, schwarz-gelb hätte sicher besser gepasst, aber wir schweifen ab. Doch nicht nur was die Auswahl der richtigen Farben anging, konnte Farbpsychologe Homann helfen. Auch über die korrekte Streich-Technik wusste der Experte Bescheid. Ob sie die Rolle den untertauchen könne, fragte Karen Heinrichs beim Versuch, eine Wand im „Frühstücksfernsehen“-Studio neu zu tünchen. „Bitte nicht“, entgegnete Homann rasch.

„Nur an der Oberfläche rollen“, riet der Experte. Und auch für die Wand gab es noch Tipps. So müsse man „lang durchrollen“, um die schönsten Ergebnisse zu erhalten. „Das hat mein Vater schon gesagt, immer ganz durchrollen“, erklärte Homann. Und dann muss es ja schließlich stimmen. Und auch was Matzes Hang zum derzeit Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga angeht, relativierte der Experte seine Antwort noch einmal: „Wenn das dein absolutes Wohlfühlklima ist, dann steht dem nichts im Weg.“ Na, dann bleibt nur zu hoffen, dass Matthias Killing seine Bude nicht direkt nach der nächsten Derby-Niederlage wieder komplett streichen will.