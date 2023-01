Frühstücksfernsehen-Star kramt alte Klamotte aus dem Kleiderschrank – Fans flippen aus

Seit August 2022 gehört Martina Reuter zu dem Moderationsteam vom Sat1-Frühstücksfernsehen. Die Österreicherin präsentiert sich jedoch nicht nur gerne vor der TV-Kamera von Sat 1. Auch auf Instagram ist die Beauty aktiv. Mit einem neuen Schnappschuss begeistert sie nun ihre Follower.

Dafür kramte Martina Reuter ein altes Kleidungsstück aus ihrem Kleiderschrank. Die 43-Jährige probierte mal direkt, ob es noch passt. Die Reaktionen der Fans sind eindeutig.

Frühstücksfernsehen: DIESE Klamotte heizt Fans ein

Neben ihrer Leidenschaft für das Moderieren, blickt Martina Reuter auch auf eine jahrelange Erfahrung als Stylingexpertin zurück. In ihrem Kleiderschrank schlummern bestimmt so einige Prachtstücke. Die Österreicherin mistete nun einmal aus und fand dabei eine ganz besondere Klamotte. „Dieses Kleid ist sicher 15 Jahre alt – ganz ehrlich: viel zu eng aber mit genügend Luftanhalten geht’s“, schreibt sie auf Instagram.

Doch bevor das knielange Kleid in Rot mit Blattmuster für immer verschwindet, wagt sich die Moderatorin nochmal rein. Mit den passenden grünen High Heels setzt sich die Brünette auf dem Sofa in Szene. Ihren Fans gefällt es: „Einfach scharf“, „Na und? Ist doch egal wie alt. Steht Dir einfach. Du siehst klasse aus“ oder „Hübsches Kleid und noch schönere Frau“, heißt es in den Kommentaren.

Noch mehr News:

„Platz für Neues. Man kann nie genug neue Kleider haben – als Frau“, meint die 43-Jährige. Bei dem positiven Feedback sollte sich der Frühstücksfernsehen-Star vielleicht nochmal überlegen, ob sie das Kleid aussortieren will. Immerhin kommen alte Klamotten immer wieder in Mode.