Frühstücksfernsehen-Star Marlene Lufen: Heftige Kritik – „Tue ich mir nicht an“

Sie ist eine feste Institution des Sat.-„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen. Seit 1997 bereits ist die 52-Jährige Teil der Sat.1-Morningshow. Doch nicht nur das „Frühstücksfernsehen“ zählt zu Lufens Sendungen. Auch bei „Promi Big Brother“ ist die gebürtige Berlinerin seit 2018 ein fester Part des Moderatorenteams.

Am Wochenende startete die neue Staffel des Sat.1-Realityformats. Und das mit durchaus prominenten Bewohnern. So ist nicht nur Ur-Kandidat Jürgen Milski dabei, sondern auch das sich ständig zoffende Ex-Paar Peter und Iris Klein sowie Mr. Biertornado Ron Bielecki. So richtig Stimmung scheint bei den „Promi Big Brother“-Zuschauern aber noch nicht aufzukommen, wie man auf dem Instagram-Profil von Marlene Lufen nachlesen kann.

Zoff um Promi Big Brother

„War eigentlich immer ein Marlene-Fan. Aber, dass sie sich für SOWAS hergeben, habe ich nie verstanden! Die müssen sehr gut bezahlen. Alle möglichen anderen Moderatorinnen ja – aber SIE“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren zum aktuellen Instagram-Foto der Moderatorin.

++ „Frühstücksfernsehen“: Panne im Live-TV! DAS sollten die Zuschauer nicht sehen ++

Oder: „Hi Marlene, du siehst mal wieder bezaubernd aus. Wie immer. Ich schaue dir auch wirklich gerne zu, beispielsweise beim Frühstücksfernsehen, aber sorry PBB geht gar nicht. Trotzdem wünsche ich dir viel Spaß dabei und ich freue mich schon wieder, wenn du im Frühstücksfernsehen wieder da bist.“

Mehr Nachrichten:

Genervt sind die Zuschauer auch von Iris und Peter Klein. „Na toll, ich habe mich so sehr auf Promi BB gefreut und jetzt wird es eine Iris-Peter-Show“, heißt es bei Instagram. Oder: „Diese endlose Dauerschleife zuerst bei Dschungelcamp nun bei PBB, KLEIN KLEIN KLEIN. Am besten ihr ändert den Namen von Promi Big Brother auf Klein Big Brother. Schade, diese Sendungen waren einmal Kult. Da kann ein Jürgen von Big Brother auch nichts retten. Ehekrieg gibt es überall einmal, aber es reicht echt. Man kann es nicht mehr sehen oder hören. Bin da raus, gehe lieber Gassi mit dem Hund.