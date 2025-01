Nach Messer-Attacke in Aschaffenburg: „Frühstücksfernsehen“-Star bricht live in Tränen aus

Eigentlich ist die Sat.1-Sendung „Frühstücksfernsehen“ ein Wohlfühlformat mit hohem Spaßfaktor. Die Moderatoren begleiten die Zuschauer durch ihren Start in den Morgen und sorgen mit verschiedenen Studioaktionen für Lacher. Doch an diesem Donnerstag (23. Januar) sieht das Ganze anders aus.

Der traurige Grund ist die Messer-Attacke in Aschaffenburg. In einem Interview dem mit Vize-Chef der Polizeigewerkschaft, Manuel Ostermann, wird es im „Frühstücksfernsehen“ plötzlich emotional. Moderatorin Karen Heinrichs kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

„Frühstücksfernsehen“ thematisiert Messer-Attacke in Aschaffenburg

Neben den zahlreichen freudigen Themen, thematisiert das „Frühstücksfernsehen“ auch blockweise die traurigen Nachrichten, die die Welt beschäftigt. Am Donnerstagmorgen geht es unter anderem auch um die Messer-Attacke in Aschaffenburg, wo ein zweijähriges Kind und ein 41-jähriger Mann getötet wurden.

Während der Sendung sprechen die Moderatoren Daniel Boschmann und Karen Heinrichs unter anderem mit dem Vize-Chef der Polizeigewerkschaft, Manuel Ostermann, über die traurigen Geschehnisse in der bayrischen Stadt. Vor allem die 50-Jährige ist bei dem Thema sichtlich bewegt.

„Frühstücksfernsehen“-Star Karen Heinrichs wird emotional

Plötzlich laufen Karen Heinrichs die Tränen über die Wangen. Sie fragt den Vize-Chef der Polizeigewerkschaft, ob sie als Mutter noch bedenkenlos in einer Großstadt einen Park gehen könne. Die Antwort spricht Bände: „Ehrlich gesagt bin ich stinksauer. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Am besten ist es, wenn Sie genau solche Orte meiden.“

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV und das „Frühstücksfernsehen am Sonntag“ ab 9 Uhr.