„Frühstücksfernsehen“: Moderatoren kassieren herbe Kritik – Daniel Boschmann muss reagieren

Seit 35 Jahren hat es sich das Sat.1 Frühstücksfernsehen zur Aufgabe gemacht, seinen Zuschauern den Start in den Tag zu versüßen. Die Moderatoren Marlene Lufen, Alina Merkau, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Daniel Boschmann, Christian Wackert und Benjamin Bieneck gehören für viele Fans zur morgendlichen Tasse Kaffee fest dazu.

Doch eine kürzliche Szene sorgte für mächtig viel Wirbel. Was war geschehen?

„Frühstücksfernsehen“ berichtet von Trumps Amtseinführung

Natürlich war auch das Sat.1-Frühstücksfernsehen nah an der Weltpolitik dran. Am 20. Januar legte Donald Trump im Beisein seiner Frau und Kinder den Amtseid in Washington ab – der Beginn seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident.

Doch anstelle von Donald Trump wurde Melania Trumps Hut in der jüngsten Episode des „Frühstücksfernsehen“ plötzlich zum Hauptakteur. Die Moderatoren Karen Heinrichs und Daniel Boschmann hat der Hut nämlich nicht nur herausgefordert, sondern auch auf ganz andere Ideen gebracht.

„Frühstücksfernsehen“: Es hagelt herbe Kritik – Boschmann reagiert

Kussabwehr, Zorro oder auch Michael Jackson – all das assoziiert das Moderatoren-Duo mit Melania Trumps Hut von der Amtseinführung. „Das war eine Stoßstange. Sie hat sich dabei Gedanken gemacht“, vermutet Daniel Boschmann. Als es seiner Kollegin trotz Hut dann doch noch gelingt ihm ein Küsschen auf die Wange zu Drücken ergänzt er: „Liebe siegt!“

Auf Instagram wurden einige Ausschnitte der Sendung veröffentlicht. Die Fans finden das Ganze nicht so lustig und halten es eher für „Kindergarten“, wie ein Nutzer beispielsweise schreibt.

Deshalb richtet Daniel Boschmann schließlich selbst das Wort an die Follower. „Weil wieder rumgenölt wird“, schreibt er und zählt folgende Punkte auf:

A. Melania Trump bekleidet kein politisches Amt. Daher zielt „Warum lacht man nicht über deutsche Politiker?“ (was wir im Fall der Fälle gerne machen) komplett ins Leere.

B. Wir haben Melania Trump EXPLIZIT für die Wahl der Kopfbedeckung Respekt gezollt. Wortwörtlich sogar „clever“ genannt.

C. Es geht es um ein HUT. Einen Hut, Freunde. Und mit Kopfschmuck werden wir weiterhin dezidiert Quatsch machen.

D. Outfits gelingen oder misslingen. Alle reden darüber, wir also auch.

E. Wir waren noch nie eine Nachrichtensendung. Wir begleiten Euch mit Nachrichten und voller Freude in den Tag. Wir erleben weltweite Ereignisse mit und ordnen sie ein. Jede Meinung findet Gehör.

Wir feiern Ambiguitäts-Toleranz und sind morgen wieder für euch da. Sat.1-Moderator Daniel Boschmann auf Instagram

