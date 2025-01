Daniel Boschmann: Nach der „Frühstücksfernsehen“-Woche folgt die verwirrende Nachricht

Das „Frühstücksfernsehen“ hat sich für viele Zuschauer mittlerweile zum obligatorischen TV-Highlight in den frühen Morgenstunden gemausert.

Doch so unterschiedlich die Themen auch sein mögen, die das Moderatoren-Team Daniel Boschmann, Alina Merkau, Karen Heinrichs, Marlene Lufen und Co. in der Sat.1-Sendung vorstellen, so unterschiedlich scheinen auch die Zuschauerzahlen der vergangenen Woche zu sein.

Denn nach dem Ende der „Frühstücksfernsehen“-Woche gibt es für Daniel Boschmann und seine Kollegen nun eine Nachricht, die nicht ganz so zufriedenstellend sein dürfte wie erhofft.

Daniel Boschmann: Nach der „Frühstücksfernsehen“-Woche herrscht Gewissheit

Zumindest, was die Quoten betrifft. Wie „Quotenmeter.de“ schreibt, soll es bei den „Frühstücksfernsehen“-Zuschauern starke Schwankungen im Laufe der Woche gegeben haben.

Montag lief es offenbar noch gewohnt zufriedenstellend für den Sender und die Mitverantwortlichen. Sat.1 holte 17,8 Prozent Marktanteil bei den 0,11 Millionen werberelevanten Zuschauern. Das Gesamtpublikum lag bei 12,3 Prozent Marktanteil, 0,38 Millionen Menschen sahen zu.

Eine Steigerung gab es sogar noch mal am Dienstag, wo der Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen bei schönen 24,0 Prozent lag. 0,15 Millionen junge Zuschauer interessierten sich für das „Frühstücksfernsehen“. Was das Gesamtpublikum betrifft, so holte der Sender einen Marktanteil von 14,9 Prozent bei 0,46 Millionen Zuschauern.

„Frühstücksfernsehen“: Plötzlicher Bruch

Dann folgte der Bruch zur Wochenmitte hin, der für die Verantwortlichen verwirrend sein könnte.

Am Mittwoch sahen die Quoten so aus: 0,12 Millionen junge Menschen schalteten ein, der Marktanteil fiel auf 17,1 Prozent. Insgesamt sahen 0,36 Millionen Menschen die Sendung, was einen Marktanteil von 11,2 Prozent ausmachte. Und auch am Tag danach fielen die Quoten weiter.

Am Donnerstag holte die werberelevante Zielgruppe 14,7 Prozent Marktanteil bei 0,09 Millionen Zuschauern. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei 10,8 Prozent durch 0,38 Millionen Menschen, die zusahen.

Zugegeben, die Werte liegen immer noch auf einem passablen Niveau, doch vielleicht schaffen es die Mitwirkenden bei Sat.1 ja in diesem Jahr, noch konstanter durch die Woche zu performen.

Die nächste „Frühstücksfernsehen“-Ausgabe kommt übrigens wieder am Sonntag (19. Januar) um 9 Uhr bei Sat.1.