„Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau lächelt beim „Deutschen Fernsehpreis“ – doch so ging es ihr wirklich

Am Freitag (29. September) wurde der „Deutsche Fernsehpreis 2023“ verliehen. Unter den Nominierten waren zahlreiche deutsche Stars aus Film, Fernsehen und Unterhaltung. Auch das Team vom Sat.1 Frühstücksfernsehen rechnete sich Chancen auf einen Preis aus.

Das „Frühstücksfernsehen“ war für das beste Infotainment nominiert. Zur Preisverleihung war das Moderatoren-Team zahlreich erschienen. Chris Wackert, Marlene Lufen, Alina Merkau und Co. putzten sich mächtig raus und lächelten mit einem breiten Grinsen in die Kamera. Doch am nächsten Tag offenbarte Alina Merkau, wie sie sich zwischenzeitig wirklich fühlte.

„Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau völlig „ausgelaugt“

Roter Teppich, Blitzlichtgewitter und teure Roben – so präsentierte sich der „Deutsche Fernsehpreis“. Als TV-Profi lächelte Alina Merkau mit ihrem Team natürlich brav in die Kameras und strahlte bis über beide Gesichtshälften. Doch als am nächsten Morgen das Make-Up ab, der rote Jumpsuit ausgezogen und die Haare nicht mehr gestylt waren, offenbart die Zweifach-Mama, wie es ihr wirklich ging.

+++ „Deutscher Fernsehpreis“: Diese Szene schnitt Sat.1 einfach raus +++

„Der Fernsehpreis ging so saulange, bis 23 Uhr. Wir waren erst so um kurz nach elf da raus, dann musste man dringend was essen. Ehrlicherweise, da vier Stunden zu sitzen – ohne zu essen, ohne zu trinken – man ist sowas von ausgelaugt danach“, verrät Merkau in ihrer Instagram-Story. Während der Sendung müssten die Gäste und Nominierten natürlich brav auf ihren Plätzen bleiben. Als alle Preise vergeben und die Party endlich eröffnet wurde, sei die 37-Jährige schnurstracks auf das Buffet zumarschiert, um etwas zu essen und ein Glas Wasser zu trinken. Den ersten Drink habe es somit erst um zwölf Uhr gegeben.

„Frühstücksfernsehen“ geht leer aus

„Da könnt ihr euch vorstellen, wie schnell es drei Uhr war. Und wir mussten vormittags aufbrechen und zurückfahren zu den Kids, um die in der Schule und der Kita abzuholen“, berichtete sie weiter. Kalkuliert man die Stunden in der Maske hinzu, muss es für die Moderatorin ein wirklich kräftezehrender Tag und eine kurze Nacht gewesen sein.

Noch mehr News:

Und das alles, um am Ende doch ohne den Preis nach Hause gehen zu müssen. Denn in der Kategorie „Beste Infotainment“ gewann die RTL-Sendung „Sterben für Anfänger“ mit Olivia Jones und Steffen Hallaschka, während das Frühstücksfernsehen leer ausging. Doch wie Alina Merkau in ihrem Instagram-Beitrag betonte, sei das nur nebensächlich: „Wir haben den Preis nicht bekommen, bleiben aber die beste Truppe der Welt. Das ist so viel mehr wert.“