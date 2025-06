Wirklich so schlimm? Deutsches Urlauber-Klischee erhitzt die Gemüter – „Geht gar nicht“

Na, dass das die Gemüter spaltet, war eigentlich klar! Die Deutschen erfüllen im Urlaub vor allem ein Klischee: Dass sie noch vor Pool-Eröffnung Liegestühle „reservieren“, und zwar nicht formell und offiziell – sondern dadurch, einfach ein Handtuch über den Liegestuhl zu legen. Ob man den dann benutzt oder nicht, ist erstmal dahin gestellt.

Viele andere Urlauber regen sich dann (zu Recht) mächtig auf, weil viele Liegestühle so schon seit dem frühen Morgen nicht mehr zu haben sind, obwohl sie nicht benutzt werden. Jetzt sorgt Edeka auf Facebook für hitzige Gemüter. Und das womöglich einkalkuliert – denn böse PR ist ja schließlich auch PR…

Deutsches Urlauber-Klischee spaltet die Gemüter

Der Supermarkt-Riese bietet nämlich passend zum Sommer ein großes Handtuch an. Farbe und Preis spielen in dieser Anzeige zunächst keine große Rolle. Dafür aber das Bild, dass das Social-Media-Team pfiffigerweise dazu gepostet hat: ein Liegestuhl mit genau jenem Edeka-Handtuch! Dazu die provokante Frage: „Liege reservieren! Voll ok oder geht gar nicht?“

Logisch, dass sich der Edeka-Kunde da mehrheitlich mächtig aufregt. So schreibt stellvertretend für zig andere User eine Frau: „Ein absolutes No-Go! Morgens vorm Ausflug mit dem Handtuch Liege markieren, um 17 Uhr zurückkommen und dann mit mal Lust haben, am Pool zu liegen? Unhöflichkeit hoch drei. Geht gar nicht!“ RUMMS!

„Geht gar nicht“

In dieses Klagelied stimmen auch andere ein. Hier eine Übersicht ausgewählter Kommentare:

„Geht gar nicht! Morgens um 8 Uhr Badetuch drauf und dann wieder schlafen gehen bis um 13 Uhr. Finde ich unmöglich. Entweder benutze ich die Liege oder nicht!“

„Die Handtücher sind mir völlig egal. Sie werden runtergenommen und fertig, hahaha!“

„Fürchterlich!“

Befürworter gibt es in der Kommentarspalte des Beitrags keine. Kein Wunder. Aber gut für Edeka – eine bessere Werbung für das Handtuch kann es kaum geben…