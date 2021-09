„Frühstücksfernsehen“: Armin Laschet deutlich – „Zurecht haben sie Angst“

Dass ab und an auch Gäste im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ zu sehen sind, ist ja nichts Ungewöhnliches. Wenn aber der eventuell neue Kanzler zu Gast ist, dann ist das auch beim „Frühstücksfernsehen“ etwas Besonderes. So hatte sich Sat.1 am Dienstagmorgen den CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet eingeladen.

Ein Kanzlerkandidat beim „Frühstücksfernsehen“? Wie kann man sich das vorstellen?

„Frühstücksfernsehen“: Armin Laschet zu Gast bei Annika Lau und Matthias Killing

Zunächst wie ein ganz normales Interview. Zusammen mit den Moderatoren Annika Lau und Matthias Killing hatte sich Armin Laschet auf dem Sofa niedergelassen. Es ging um die Veränderungen, die er als Kanzler anstoßen wolle, Inhalte des Parteiprogrammes. Spannend wurde es dann erst, als Laschet an den Frühstückstisch gebeten wurde. Und witziger wurde es auch.

So bat Killing dem Kanzlerkandidaten der CDU direkt eine Cola Light an. Eigentlich das Lieblingsgetränk des möglichen Merkel-Nachfolgers. „Doch nicht am Morgen“, lehnte der 60-Jährige freundlich ab, um dann noch die ein oder andere Anekdote auszupacken. So habe er einmal mit Rockstar Peter Maffay die Jacken getauscht und schlafe im Wahlkampf lediglich fünf bis sechs Stunden.

„Frühstücksfernsehen“: Armin Laschet wird deutlich – „Zurecht haben Sie Angst“

Auf politisch relevante Themen kamen Laschet, Lau und Killing dann aber doch noch zu sprechen. So würden sich viele „Frühstücksfernsehen“-Zuschauer Sorgen um die steigenden Spritpreise machen. „Zurecht haben Sie Angst“, wird Laschet deutlich. Er spüre das besonders bei Menschen, die auf dem Land leben, auf ihr Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen. Diese müssten entlastet werden, so der CDU-Mann.

Das dürften viele Zuschauer gerne gehört haben. Nicht so gerne dürfte dagegen Alice Weidel gehört haben, was Armin Laschet sagte. Von der halte er nämlich „nichts“, so Laschet.

