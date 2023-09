„Frühstücksfernsehen“: DARAUF haben Fans lange gewartet – jetzt dürfen es alle wissen

Von montags bis freitags zwischen 5.30 und 10 Uhr sowie sonntags zwischen 9 und 11 Uhr spielt das Sat.1-„Frückstücksfenersehen“ für Millionen von Menschen den Weckdienst. Ganz natürlich, dass viele Zuschauer auch schon ihre Lieblingsmoderatoren haben. Aber auch unter den Experten ist eine Dame ganz weit vorne: Vanessa Blumhagen.

Seit Jahren hält sie die Zuschauer mit ihrem Insider-Wissen zu den Schönen und Reichen der Promi-Welt auf dem Laufenden. An ihr geht kein Tratsch und Klatsch vorbei. Doch seit längerer Zeit wird sie beim „Frühstücksfernsehen“ schon vermisst. Nun äußert sich Vanessa Blumhagen selbst.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen mit tollen Nachrichten

Lange Zeit war Blumhagens Rubrik „Vanessas Important People“ fester Bestandteil der Sat.1-Sendung. Doch seit Anfang 2023 ist die VIP-Expertin immer seltener beim „Frühstücksfernsehen“ zu sehen. Der Sender gab kurz darauf eine Erklärung ab: „Vanessa Blumhagen ist weiterhin fester Bestandteil des Teams, allerdings nicht mehr an feste Tage gebunden. Sie wird im Studio sein, wenn es große Promiereignisse gibt.“

Ob ein solches Ereignis ansteht? Denn auf Instagram kündigte Vanessa Blumhagen nun einen erneuten Auftritt im „Frühstücksfernsehen“ an. Am Freitag (8. September) postete die 45-Jährige ein Spiegel-Selfie von sich und wünschte ihren Fans ein schönes Wochenende. Während viele Follower nur Augen für die sexy Brünette hatten, die die Träger ihres schwarzen Tops herunterhängen ließ und ihr gebräuntes Dekolleté zeigte, nutzte ein Fan die Gelegenheit. „Du siehst toll aus. Wann sehen wir dich wieder?“

Und tatsächlich sollte sie auch eine Antwort bekommen. „Am 18. September! Frühstücksfernsehen mit Anna Funck.“ Allerdings könnte Vanessa Blumhagen nicht in ihrer Rolle als Society-Expertin auftreten. Denn mit der Journalistin Anna Funck hat die 45-Jährige das Buch „Gesund, stark, schön: So geht Frauengesundheit heute“ geschrieben. Am 19. September soll es erscheinen, deshalb liegt der Verdacht nahe, dass Vanessa Blumhagen „nur“ zur Vorstellung ihres Werkes ins „Frühstücksfernsehen“ kommt. So oder so – ihre Fans freuen sich bestimmt, sie mal wieder im TV zu sehen.