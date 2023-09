Ed Sheeran am Boden zerstört: „Es tut mir so leid“

Ed Sheeran ist seit Jahren ein gefeierter Star. Um den „Shape of You“-Interpreten auf der Bühne zu sehen, geben Fans viel Geld für Tickets, Flüge und Hotel aus. Aus der ganzen Welt reisen ihm seine Anhänger hinterher – nun haben viele den ganzen weiten Weg umsonst gemacht.

Denn Ed Sheeran hat schlechte Nachrichten. Wenige Stunden vor seinem Auftritt wendet er sich mit erschütternden Worten an seine Fans – die Enttäuschung ist riesig.

Ed Sheeran muss Auftritt kurzfristig absagen

„Ich kann nicht glauben, dass ich das tippe, aber während der Ladung unserer Vegas-Show gab es einige Herausforderungen. Es ist unmöglich, mit der Show weiterzumachen. Es tut mir so leid“, verkündet Ed Sheeran am Samstagabend. Nicht mal ganz eine Stunde (amerikanischer Zeit) bevor seine Show in Las Vegas im Allegiant Stadium starten sollte, muss der Musiker das Konzert absagen.

„Ich weiß, dass alle dafür eingereist sind und ich wünschte, ich könnte es ändern. Der Gig wird auf Samstag, den 28. Oktober verschoben und alle gekauften Tickets bleiben für diesen Termin gültig. Es tut mir so, so leid“, heißt es weiter. Kurz darauf kam die Bestätigung des Allegiant Stadium auf „X“ (ehemals Twitter).

Fans geschockt vor Enttäuschung

Der Veranstalter hatte bereits früher am Tag angekündigt, dass es unklare Probleme gebe und die Show sich „erheblich verzögern“ würde. Dass die Show so kurz vor Start komplett ausfällt, ist für viele angereiste Fans ein Schock und der Ärger sitzt tief. Hier ein paar Reaktionen:

„Oh Ed, das ist schrecklich. Wir sitzen buchstäblich seit 10 Uhr heute Morgen draußen bei der Hitze.“

„Ich verstehe absolut, dass Dinge passieren, aber wir haben diese Tickets vor einem Jahr gekauft und dafür von Hawaii eingeflogen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier wieder rausfliegen können! Super enttäuschend.“

„Schämt euch. Du schuldest uns mehr als eine zukünftige Show.“

Während viele Sheeran-Fans dem Sänger gegenüber Verständnis zeigen, richtet sich ihre Wut gegen den Veranstalter. Viele Menschen berichten, dass die Kommunikation vor dem Allegiant Stadium nicht gut gewesen sei und sie unnötig lange bei brütender Hitze in der Schlange anstanden. Außerdem ist der Frust über das verprasste Geld für die Anreise und das Hotel groß.