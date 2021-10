„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen – HIER kommen ihr fast die Tränen

Im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ kennt sich Vanessa Blumhagen mit den Schönen und Reichen bestens aus. Als Promi-Expertin hat sie tägliche neue Geschichten aus Hollywood auf Lager und ist mittlerweile selbst ein kleiner Star.

Am Montagmorgen wird die sonst so taffe Vanessa Blumhagen jetzt aber plötzlich ganz emotional, als sie mit „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen spricht. Bei so viel Gefühl kommen der erfahrenen Journalisten beinahe die Tränen.

Vanessa Blumhagen präsentiert beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen” die Promi-Themen. Foto: IMAGO / Future Image

„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen ist begeistert über Vin Diesel

Grund für die emotionale Reaktion von Vanessa Blumhagen ist der Schauspieler Vin Diesel. Der Action-Held sorgte jetzt mit einer süßen Geste für Gänsehaut bei den Film-Fans.

-----------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Der Schwerpunkt der Sendung liegt auf Unterhaltung. Neben praktischen Koch-Tipps erfahren die Zuschauer aber auch mehr über Promi-Themen und Aktuelles

-----------------

Seine Rolle als Domenic Toretto in „The Fast and the Furious” ist legendär. Seit Juli 2021 gibt es bereits Teil neun der beliebten Actionfilmreihe.

Vin Diesel führt Tochter von totem Paul Walker vor den Altar

Ganz besonders ist aber die Verbindung der Schauspieler untereinander. Umso größer war die Trauer der Stars, als Paul Walker 2013 durch einen tragischen Autounfall zu Tode kam.

Acht Jahre später führte Vin Diesel Walkers Tochter Meadow jetzt vor den Altar und zu ihrer Hochzeit.

„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen wird bei Vin Diesel emotional

Eine Szene, die nicht nur bei den Fans des verstorbenen Schauspielers für Begeisterung sorgt, sondern auch „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen berührt.

-----------------

Mehr zum Sat.1-„Frühstücksfernsehen”:

„Frühstücksfernsehen“: Klare Ansage im Live-TV – „Das darfst du nicht sagen“

„Frühstücksfernsehen“: Reporter Lukas Haunerland muss plötzlich moderieren – der Grund ist ziemlich traurig

„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 macht große Ankündigung – Moderator findet ernste Worte „Wir leiden wirklich sehr“

-----------------

Sie wird sichtlich emotional und sagt: „Mir kommen gleich selbst die Tränen“. Kein Wunder, immerhin ist es eine große Geste, mit der Vin Diesel jetzt für seinen Freund einspringt.

+++„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 warnt – „Achtung: Hier eskaliert es!“+++

Erst kürzlich sorgte Vanessa Blumhagen aber selbst für Aufsehen und zeigte deutlich mehr, als geplant.