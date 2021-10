„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 warnt – „Achtung: Hier eskaliert es!“

Es gibt Sätze, da kann selbst der ruhigste Zeitgenosse nicht entspannt bleiben. Na, fällt dir direkt einer ein? Mit Sicherheit. Das erging auch den Moderatoren und Moderatorinnen des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ nicht anders.

Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren sprechen über 'Eskalationssätze'. Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Und so wurde die Thematik in der Sat.1-Morningshow ausführlich diskutiert. Und sogar vom „Frühstücksfernsehen“-Social Media-Team mit einem Warnhinweis versehen.

„Frühstücksfernsehen“: Bei DIESEN Sätzen eskaliert es garantiert

„Achtung: Hier eskaliert es“, stand neben dem kurzen Video, dass Karen Heinrichs, Chris Wackert und Lukas Haunerland bei der Diskussion um die Sprüche zeigte, die einem garantiert die Hutschnur platzen lassen.

„Wir reden über Eskalationssätze. Sätze, die man in Beziehungsstreits dann mal so fallen lässt und man weiß ganz genau: Okay, damit geht das Ding hier durch die Decke“, bereitet Haunerland Karen und Chris schon einmal vor.

„Frühstücksfernsehen“: Karen Heinrichs deutlich – „Männer haben ja dieses Problem“

Und gleich der erste Satz hat es in sich: „Mit dir kann man einfach nicht reden.“ Autsch. Ein Satz, so Karen Heinrichs, der besonders häufig an Männer gerichtet sei. „Männer haben ja dieses Problem. Ich meine, das ist ja pathologisch, dass man mit denen nicht reden kann“, so die Moderatorin.

Doch es wird noch besser. Andersherum gehe es nämlich auch. „Hast du dich inzwischen beruhigt“, sei ein Satz, den Karen Heinrichs „schon öfter gehört“ habe. Gefallen habe ihr das aber nicht. Noch besser sei nur der Satz „Können wir uns jetzt mal entspannen“, so Chris Wackert. Spätestens da, dürfte es dann eskalieren.

