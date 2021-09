„Frühstücksfernsehen“-Star teilt DAS: Follower besorgt – „Bitte zurückkommen“

Einmal raus, ab in die Sonne und für immer da bleiben. Diesen Traum hat wohl jeder, der im Urlaub einen besonders schönen Ort für sich entdeckt. Das geht auch den Stars des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ nicht anders.

Namentlich meinen wir in diesem Fall Reporterin Amira Tröger. Das „wandelnde Promilexikon“, wie die Leverkusenerin auf der Homepage des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ liebevoll genannt wird, scheint ihren Urlaub derzeit im sonnigen Griechenland zu verbringen.

„Frühstücksfernsehen“: Amira Tröger findet ihr Traumhaus auf Rhodos

Und dort machte sie eine besonders schöne Entdeckung. So hatte es Amira ein Haus ganz besonders angetan. Hellgelbe Wände, blaue Türen und Fensterläden. Ein Traum am Mittelmeer.

Amira hat es sich vor dem Haus auf Rhodos sogar schon gemütlich gemacht, sitzt auf einem kleinen Stuhl, den die Bewohner wohl vor die Tür gestellt hatten. Dazu schreibt die Leverkusenerin: „Traumhaus gefunden.“

„Frühstücksfernsehen“-Fans besorgt: „Aber bitte zurückkommen“

Was? Macht Amira etwas Schluss mit „Frühstücksfernsehen“ und beobachtet das Promi-Geschehen nun von Griechenland aus? Wohl eher nicht. Und doch sind einige Fans der Reporterin in Sorge. „Aber bitte zurückkommen“, schreibt beispielsweise ein Follower. Und ein anderer fügt an: „Komm ja wieder zurück zum 'Frühstücksfernsehen' in Sat.1.“

Bestimmt wird sie das. Wer soll sonst Alina Merkau, Daniel Boschmann und Co. mit dem neuesten Klatsch und Tratsch versorgen?

Es reicht. Was ist denn da hinter den Kulissen des „Frühstücksfernsehen“ geschehen?