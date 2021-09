„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann völlig schamlos: DIESES Video sorgt für große Lacher

Eines muss man „Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann definitiv lassen: Der Moderator ist für jeden Spaß zu haben. So schmiss sich Daniel Boschmann in der „Frühstücksfernsehen“-Folge am Dienstag in ein äußert knappes Outfit. Moderations-Kollegin Karen Heinrichs wusste nicht, was sie halten sollte.

Daniel Boschmann zeigt sich im knappen Höschen. (Archivbild) Foto: imago images/Raimund Müller

„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann kramt alte Tennishose raus – „Warum besitze ich die noch?“

Behalten oder nicht behalten? Das war am Dienstag die alles entscheidende Frage beim „Frühstücksfernsehen“. Die Moderatoren kramten ihre alten Modesünden aus dem Schrank und präsentieren sie vor laufender Kamera.

Während sich „Frühstücksfernsehen“-Reporter Lukas Haunerland im Schulterfrei-Look zeigte und Karen Heinrichs ihrem alten Jeanskleid nochmal eine Chance gab, sprengte Daniel Boschmann mal wieder den Rahmen.

------------------

Das ist „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Im Frühstücksfernsehen werden auch die Nachrichten, Rezepte und das Horoskop aufgegriffen

------------------

„Ich frage mich: Warum besitze ich die noch?“, gab Daniel Boschmann in der „Frühstücksfernsehen“- Instagram-Story zu und hielt dabei seine alte Tennishose in die Kamera. „Ich spiele seit Jahren kein Tennis mehr, aber sie gehört irgendwie zu mir“, gab der Moderator zu.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann kramt seine alte Tennishose aus dem Schrank. Foto: IMAGO / Raimund Müller

„Die steht ihm nicht“, behauptete Moderations-Kollegin Karen Heinrichs noch kurz bevor sich Daniel Boschmann in das knappe Teil schmiss. Die „Frühstücksfernsehen“-Zuschauer hatten jedenfalls ihren Spaß.

„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann legt lustigen Auftritt hin – „Hübsche Beine hat der Kleine“

Musik an, Kamera läuft und los – seine alte Tennishose einfach nur anzuziehen, hätte dem „Frühstücksfernsehen“-Moderator natürlich nicht gereicht. So legte Daniel Boschmann auf offener Straße einen heißen Catwalk hin und schien sich dabei in seiner alten Modesünde ziemlich wohl zu fühlen.

Auf Instagram sorgte das für große Lacher.

----------------------------------------

----------------------------------------

„Hübsche Beine hat der Kleine“, schrieb ein Fan unter den Beitrag.

„Er kann es tragen“, gab auch ein weiterer „Frühstücksfernsehen“-Zuschauer zu.

„Geht gar nicht“, fand hingegen ein Dritter. Er kann nur hoffe, dass sich die Tennishose nicht zum Standard-Arbeitsoutfit etabliert. (mkx)