„Frühstücksfernsehen“: Irre Aktion in Live-Sendung – „Von Tag zu Tag verrückter“

Die Moderatoren im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ sind für wirklich jeden Spaß zu haben. Täglich überraschen uns die TV-Stars mit neuen Aktionen in der Live-Sendung.

Manche davon bleiben sogar unvergesslich. Bei diesem Gag können sich die „Frühstücksfernsehen“-Zuschauer kaum noch halten.

Im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ wurde es mal wieder wild. Die Zuschauer trauen ihren Augen kaum. Foto: SAT.1, IMAGO / Panthermedia

„Frühstücksfernsehen“: Moderatoren tauschen mitten in der Sendung ihre Outfits

Alles fing mit einer Schnapsidee von „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Annika Lau an. Mitten in der Live-Sendung sagte sie zu ihrem Kollegen Matthias Killing: „Wie würdest du wohl in meinem Outfit aussehen?“

Damit hatte Matthias nicht gerechnet. Der 41-Jährige gab nur einen verdutzten Laut von sich. Er im pinken Leo-Kleid? Das konnte sich nicht mal Matthias Killing selbst in diesem Augenblick vorstellen, doch für ihn stand sofort klar: „Ich würd's machen.“ Und auch Annika gab an, überhaupt kein Problem damit zu haben, mal eben in Matzes Hemd und Chinohose zu schlüpfen.

Den endgültigen Impuls gab schließlich Nachrichtensprecher Max Oppel, der hinter den beiden bereitstand, um im Anschluss die News des Tages vorzutragen. Während die Zuschauer also die Nachrichten sahen, tauschten Annika und Matthias ihre Kleidung.

----------------------------------------

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Im Frühstücksfernsehen werden auch die Nachrichten, Rezepte und das Horoskop aufgegriffen

----------------------------------------

„Frühstücksfernsehen“-Star Matthias Killing im pinken Kleid – „Dieses Bild macht betroffen“

Kurze Zeit später stand Annika ganz lässig in Matthias Klamotten vor der Kamera. Ihre gelben High Heels behielt die 42-Jährige allerdings an, was dem Outfit noch das gewisse Etwas verlieh. Doch das wahre Highlight war natürlich der Anblick von Matthias Killing im kurzen Kleidchen.

Als der Moderator ins Studio kam, brach Annika in lautes Gelächter aus. Und auch Reporter Lukas Haunerland konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen: „Dieses Bild macht betroffen.“

Doch nicht nur im Studio hielt man sich den Bauch vor Lachen. Auch das Sat.1-Publikum, das den Clip später noch einmal bei Instagram zu sehen bekam, erfreute sich an diesem Anblick. In der Kommentarspalte regnete es lauter lachende Emojis. „Ihr werdet von Tag zu Tag besser und verrückter! Einfach genial“, schrieb eine begeisterte Zuschauerin.

----------------------------------------

----------------------------------------

Grund zur Freude hat inzwischen auch „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau. Warum? Das erfährst du hier.