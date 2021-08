„Frühstücksfernsehen“: Bombe geplatzt – jetzt darf es jeder wissen

Lange haben die „Frühstücksfernsehen“-Fans darauf gewartet. Nun ist die Bombe endlich geplatzt. Die Baby-Bombe, um genau zu sein.

Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau hat ihr zweites Kind bekommen. Das gab die 35-Jährige am Dienstagmittag bekannt.

„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau lässt die Baby-Bombe platzen

Auf Instagram schrieb Alina Merkau: „Hallo Welt. Ihr habt es Euch schon gedacht und ja, er ist da! C A R L O kam vor einigen Tagen auf die Welt und wir schweben seitdem auf Wolke 7…Wir haben uns ein wenig Zeit genommen und einfach nur genossen. Unendlich verliebt und auch ein wenig müde starten wir ganz bald wieder gemeinsam durch.“

Dazu postete die Moderatorin ein Foto des Kleinen, sein Gesicht ist jedoch durch einen Teller Müsli verdeckt. Alina Merkau weiter: „Ich bin einfach nur happy, dass alles wunderbar gelaufen ist und er endlich gesund und munter auf mir liegt.“

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorinnen freuen sich riesig

Da ist die Freude groß. Auch bei Alina Merkaus „Frühstücksfernsehen“-Kollegen. So schrieb Marlene Lufen zu dem Bild: „Ich will in diese Füßchen beißen. Ach Alina, ich freue mich einfach unendlich doll für dich und deine tolle kleine Familie.“ Und Annika Lau ergänzte: „So wundervoll, liebe Alina! Herzlich willkommen, Carlo! Euch Vieren ein zauberhaftes Kuscheln und Kennenlernen.“

Da ließ sich auch Vanessa Blumhagen nicht lange bitten. Auf Instagram schrieb die VIP-Expertin: „Alles, alles Liebe für euch! Was ein großartiges Wunder! Ich freue mich für euch.“

