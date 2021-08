„Frühstücksfernsehen“: Live-Abfuhr an Lukas – „Das machen wir nicht“

Friede, Freude, Eierkuchen, so geht es normalerweise im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ zu. Als Zuschauer merkt man: Die Moderatoren mögen sich wirklich.

So war es auch in dieser Woche, in der wieder „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren Annika Lau und Matthias Killing das Zepter in ihren Händen hielten. Unterstützt natürlich von „Frühstücksfernsehen“-Reporter Lukas Haunerland. Doch plötzlich kam es zu einer kuriosen Situation. Und einer Abfuhr im Live-TV.

„Frühstücksfernsehen“: Lukas bekommt eine Abfuhr vor laufender Kamera

Was war passiert? Lukas Haunerland war aufgefallen, dass Annika Lau, die Ehefrau von Schauspielstar Frederick Lau, besonders schöne rote Lippen hatte. Klar, dass es da ein Lob vom Kollegen gab. Und Annika? Die nahm den Ball gekonnt auf, fragte frech: „Soll ich dir welche machen?“

Das ist „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Im Frühstücksfernsehen werden auch die Nachrichten, Rezepte und das Horoskop aufgegriffen

Das jedoch verstand Lukas ein wenig falsch. „Ja, da gibt es einen Weg“ grinste Haunerland schelmisch. Doch so hatte Annika das nicht gemeint. „Ich könnte dich schminken“, konkretisierte sie ihr Angebot. Das jedoch kam bei Lukas nicht soooo gut an.

„Frühstücksfernsehen“: Matthias Killing ist direkt dabei

Er wolle nun lieber einen Kussmund auf die Wange. Doch statt Abdruck gab's eine Abfuhr. „Das machen wir nicht“, sagte Lau streng. Sie könne ihm den Mund lediglich aufmalen. Zum Glück jedoch hat man nette Kollegen. So bot Matthias Killing an, dass er doch den Kuss geben könne. Und es passierte wirklich. Matthias ließ sich rasch die Lippen röten und verewigte sich auf Lukas' Wange. Wie romantisch.

Zuletzt hetzten die Zuschauer immer wieder gegen die Moderatoren der Woche. Dann schaltete er sich ein.