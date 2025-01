„Frühstücksfernsehen“: Plötzlicher Brüller sorgt für Chaos und Irritation

Zuschauer des Sat.1–„Frühstücksfernsehen“ sind es gewohnt, mit einer bunten Mischung aus Themen in den Tag zu starten. Dabei werden sie bestens informiert über das aktuelle Nachrichtengeschehen. Aber auch durch humorvolle Szenen zum Lachen gebracht.

Doch am Mittwochmorgen (29. Januar 2025) zur 6-Uhr-Ausgabe der Nachrichten ereignete sich eine kuriose Szene. Sie brachte selbst die größten Morgenmuffel zum Schmunzeln! Sogar im Nachgang an das Format konnten sich die Fans kaum mehr beruhigen. Was war da bloß Unerwartetes geschehen?

„Frühstücksfernsehen“: Bulldogge Berta crasht Moderationsablauf

Dass TV-Show-Bulldogge Berta öfter mal durchs Bild streift, ist nichts Ungewöhnliches. Doch am Mittwochmorgen gefiel es ihr hinter dem Pult des eingespielten Moderatoren-Duos Marlene Lufen (54) und Chris Wackert (35) so gut, dass sie regelrecht einfror. So bewegte sie sich keinen Millimeter weiter und verfiel ihn eine Art Schockstarre.

Während Chris Wackert und Marlene Lufen gerade zur Nachrichtenmoderatorin Steffi Puls (45) überleiten wollten, forderte er die Hündin auf: „Geh doch einmal ein bisschen bei Seite da!“ An Berta schien die Aussage komplett vorbeizugehen. Viel mehr genoss sie es regelrecht im Mittelpunkt der Kameras zu stehen.

„Frühstücksfernsehen“: Moderatorin gerät völlig aus dem Takt

Die Überraschung: Es war jemand ganz anderes, der völlig aus dem Konzept kam – Nachrichtenmoderatorin Steffi Puls. Sie dachte, dass Chris Wackert sie gemeint habe und fragte ihn entgeistert: „Wer? Ich?“ Daraufhin konnte sich niemand mehr vor Lachen halten.

Wer jetzt annahm, dass die Nachrichtenmoderatorin sich einen Spaß erlaubt hatte, lag gänzlich falsch! Tatsächlich schien Steffi Puls die Frage ernst gemeint zu haben. „Da war ich ein bisschen irritiert“, gab sie scherzhaft zu. Glücklicherweise hielt ihre Irritation aber nur kurz an: Anschließend setzte sie ganz routiniert und fehlerlos ihre Moderation fort.

Kein Wunder, dass die Szene auf Instagram sofort viral ging und die Zuschauer regelrecht in ihren Bann zog. So wurde sie zum absoluten Renner! Über 4.000 Fans zeigten sich begeistert von der humorvollen Zusammenfassung des ungeplanten Frühstücksfernsehen-Gags.