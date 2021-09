„Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau: Offene Worte an ihre Fans – „Hat wohl jede Zweifach-Mama“

Fans von Alina Merkau müssen seit Juni auf die sympathische Moderatorin im „Frühstücksfernsehen“ verzichten. Im Sommer verabschiedete sich die Berlinerin in ihre Babypause.

Im August war es dann endlich soweit: Die „Frühstücksfernsehen“-Bekanntheit ist zum zweiten Mal Mama geworden. Doch jetzt – wenige Wochen nach der Geburt – plagen Alina Merkau plötzlich Zweifel.

Sat.1-Moderatorin Alina Merkau wendet sich mit ehrlichen Worten an ihre Fans. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin fühlt sich schuldig: „Stecke im Zwiespalt“

Denn die 35-Jährige macht sich große Sorgen um ihre Erstgeborene. Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin befürchtet, dass Tochter Rosa seit der Geburt von Sohn Carlo zu kurz kommt.

„Momentan stecke ich im Zwiespalt, weil ich Rosa so viel weniger Aufmerksamkeit widme als sonst. Aber das Problem hat wohl jede Zweifach-Mama am Anfang“, gesteht Alina Merkau in ihrer Instagram Story.

----------------------------------------

Das ist Alina Merkau:

Alina Merkau wurde am 21. März 1986 in Berlin geboren

Neben ihrer Ausbildung beim Radio stand Alina Merkau auch als Schauspielerin vor der Kamera

Seit 1996 ist sie im Fernsehbusiness tätig: In der ARD-Serie „Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen“ spielte sie bis 2004 sogar eine der Hauptrollen

Ihr Volontariat absolvierte sie 2013 beim Radiosender „KissFM“

Seit Oktober 2014 moderiert sie das „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1

Alina Merkau ist verheiratet und hat zwei Kinder

----------------------------------------

„Frühstücksfernsehen“-Star erleichtert: Oma kümmert sich um Rosa

Umso glücklicher ist sie über Abende, an denen sich ausnahmsweise mal alles um die fünfjährige Rosa drehen darf. Wie zum Beispiel dann, wenn sie ganz allein bei ihrer Oma übernachtet. Bruder Carlo bleibt dann bei Mama und Papa, sodass sich Alina Merkau ohne schlechtes Gewissen um die Männer im Haus kümmern kann.

Die TV-Moderatorin ist seit 2018 mit dem Marketingspezialisten Rael Hoffmann verheiratet. Im August 2016 kam ihre gemeinsame Tochter Rosa zur Welt.

----------------------------------------

----------------------------------------

Alinas Rückkehr ins „Frühstücksfernsehen“-Studio ist übrigens für das Frühjahr 2022 geplant.

Bis dahin wird sie weiterhin von ihrer Kollegin Annika Lau vertreten. Die hat ihren Fans kürzlich einen exklusiven Blick in ihr Zuhause gewährt. Was die Moderatorin jedoch vorher lieber hätte verstecken wollen, erfährst du hier.