„Frühstücksfernsehen“: Annika Lau zeigt ihr Zuhause – eine Sache muss sie schnell verstecken

Seit dem die hochschwangere Alina Merkau in den Mutterschutz gegangen ist, gehört Annika Lau wieder zu den Moderatoren des „Frühstücksfernsehen“ auf Sat.1. Jetzt öffnete sie für die Zuschauer ihre privaten Pforten – und das wurde ihr in einer Situation ziemlich unangenehm.

Bereits in früheren Zeiten moderierte Annika Lau das „Frühstücksfernsehen“ auf Sat.1. Dann beendete sie den Job, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Aktuell gehört sie aber wieder zu dem Moderatoren-Team rund um Daniel Boschmann, Marlene Lufen und Co.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Annika Lau und ihr Mann Frederick Lau. Foto: IMAGO / Revierfoto

„Frühstücksfernsehen“: Annika Lau hat etwas zu verstecken

Jetzt hat das Sat.1-Team Annika Lau in ihrem Haus in Berlin besucht. Fröhlich führte die Moderatorin das Kamera-Team durch ihre heiligen vier Wände. Zuerst ging es dabei durch die Küche, wo die Brünette dann auch gleich ihren Kühlschrank präsentierte.

--------------------

Das ist „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Im Frühstücksfernsehen werden auch die Nachrichten, Rezepte und das Horoskop aufgegriffen

------------------

Und dort hing allerlei Krims-Krams an der Tür, beispielsweise selbstgemalte Bilder ihrer Kinder. Aber auch etwas, was sie so gar nicht vor der Kamera präsentieren wollte. „Jetzt muss ich es einmal zuhalten“, sagt Annika Lau und verdeckt etwas an ihrer Kühlschrank-Tür.

----------------

-------------------

„Frühstücksfernsehen“: Was hat Annika Lau zu verbergen?

Nanu, was hat die Moderatorin denn bloß für Geheimnisse? Bei dem von ihr mit der Handfläche zugedeckten Etwas handelt es sich wohl um Fotos ihrer Kinder, die sie vor der Kamera nicht präsentieren möchte. Verständlich!

Matthias Killing ist ziemlich traurig gewesen. Auch Annika Lau leidet mit ihm. Finde hier heraus, was passiert ist. (cf)