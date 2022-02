„Frühstücksfernsehen“-Star enthüllt: „Ich war mal bei GNTM“ – doch DARAN scheiterte die Modelkarriere

Der Berufsalltag der „Frühstücksfernsehen“-Stars ist so abwechslungsreich wie wohl kaum ein anderer Moderationsjob. Jeden Morgen informieren die Sat.1-Gesichter über die wichtigsten Meldungen des Tages, sorgen für große Unterhaltung und laute Lacher und sehen dabei auch noch wie aus dem Ei gepellt aus. Für eine Modelkarriere reicht das aber leider noch lange nicht.

Das wird spätestens ab Donnerstagabend (3. Februar) klar. Dann strahlt ProSieben endlich die neue Staffel von GNTM aus. Beim Schwestersender Sat.1 sind Heidi Klum und ihre Castingshow natürlich auch DAS Thema. Eine der „Frühstücksfernsehen“-Moderatorinnen hat sogar eine ganz besondere Verbindung zu der Model-Sendung.

„Frühstücksfernsehen“-Star Annika Lau nahm einst bei GNTM teil

Sie sieht gut aus, tritt äußerst professionell vor der Kamera auf und ist ein wahrer Publikumsliebling: Annika Lau unterhält die „Frühstücksfernsehen“-Zuschauer bereits seit 2006. Doch die gebürtige Münchnerin hatte einst ganz andere Pläne.

Unter den „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren steckt eine Ex-GNTM-Kandidatin. Foto: SAT.1

In der Instagram-Story des „Frühstücksfernsehens“ verrät Annika: „Ich war mal bei 'Germany's next Topmodel'.“ Bis heute besitze sie noch ein Foto aus dieser Zeit, das sie für immer an die ProSieben-Show erinnere. Wann genau sich die Ehefrau von Schauspieler Frederick Lau für das Castingformat beworben hat, verrät sie allerdings nicht.

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Annika Lau und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin bekommt Abfuhr von Heidi Klum

Denn der Traum von der internationalen Modelkarriere ist schnell geplatzt. Heidi Klum erteilt Annika Lau damals eine knallharte Abfuhr. „Heidi Klum hat mein Gesicht in die Hände genommen und hat gesagt: 'Du bist echt ein schönes Mädchen, aber laufen kannst du nicht'“, erinnert sich die 42-Jährige.

Sat.1-Moderatorin Annika Lau versuchte sich einst als Topmodel. Foto: IMAGO / Future Image

Über das Kompliment kann sich Annika aber dennoch freuen. Schließlich gilt Heidi selbst als Deutschlands schönster Export, wie man in der US-amerikanischen Presse zu sagen pflegt. Mehrfach wurde die 48-Jährige schon zur „Sexiest Woman Alive (dt.: Heißeste Frau der Welt“) gekürt.

