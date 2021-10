„Frühstücksfernsehen“: SIE ist endlich zurück – Fans sind begeistert

Die Zuschauer des Sat.1-„Frühstücksfernsehens“ wachen täglich mit ihnen auf. Die Moderatoren der Sendung sind die Quintessenz des Programms und sorgen schon am frühen Morgen für gute Laune bei den Zuschauern.

Kein Wunder also, dass die Fans vom „Frühstücksfernsehen“ die Moderatoren vermissen, sobald die mal in Urlaub sind. Eine, die in den letzten Wochen länger nicht zu sehen war, ist Vanessa Blumhagen.

Sat.1-„Frühstücksfernsehen“: Fans werden mit freudiger Nachricht überrascht

Am Montag überrascht das Team vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ seine Fans mit einer ganz besonderen Nachricht.

Das ist das Sat.1 „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Im Frühstücksfernsehen werden auch die Nachrichten, Rezepte und das Horoskop aufgegriffen

Auf Instagram geben sie bekannt: „Unsere Vanessa Blumhagen ist wieder aus dem Urlaub zurück!“ Eine Nachricht, über die sich anscheinend nicht nur die Fans freuen.

Vanessa Blumhagen moderiert die Promi-Themen beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen”. Foto: IMAGO / Future Image

Vanessa Blumhagen kehrt zum Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ zurück

Auch Vanessa Blumhagen konnte ihre Rückkehr ans Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Set wohl kaum abwarten. Sie schreibt unter den Beitrag: „So schön, wieder zurück zu sein!“

Die Moderatorin ist in der Sat.1-Show für die Promi-Nachrichten zuständig. Dabei ist Blumhagen mittlerweile selbst ein kleiner Star.

Vanessa Blumhagen ist auf Instagram sehr beliebt

Auf Instagram folgen der 43-Jährigen immerhin über 190.000 Menschen. Hier meldet sich die TV-Dame dann auch gleich nochmal nach ihrem ersten Arbeitstag bei ihren Fans.

Ihr Fazit vom ersten Tag zurück am Arbeitsplatz: „Der erste Tag im ‚Büro‘ nach meinem Urlaub - und es war richtig toll! Lustige Kollegen und Walkotze, was will man mehr!“

Klingt, als wären alle wieder glücklich vereint.

Warum Blumhagens Kollegin Annika Lau kürzlich eine Panikattacke im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Studio hatte, erfährst du hier.