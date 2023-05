„Freaky Friday“: Kult-Komödie geht endlich weiter – Fans können es nicht fassen

20 Jahre ist es her, dass Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis gemeinsam vor der Kamera standen. Mit der Kult-Komödie „Freaky Friday“ erzielten sie ein internationalen Mega-Erfolg und spielten so über 160 Millionen US-Dollar in die Kinokassen. Jetzt folgt das langersehnte Comeback.

Als „Freaky Friday“ im Jahr 2003 in die Kinos kam, gab es einen regelrechten Hype um die Kult-Komödie. Die Fans warten demnach schon zwei Jahrzehnte auf eine Fortsetzung mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis. Ihr Wunsch wird nun erfüllt, wie die 64-Jährige Schauspielerin auf Instagram veröffentlicht.

„Freaky Friday“: Darum gehts in der Komödie

In der Disney-Komödie geht es um ein Mutter-Tochter-Gespann, das sich nicht sonderlich gut versteht. Die Psychotherapeutin Tess Coleman (gespielt von Curtis) streitet ständig mit ihrer Teenagertochter Anna, die von Lindsay Lohan gespielt wird. Nachdem sie magische Glückskekse gegessen haben, tauschen beide die Körper und müssen sich plötzlich im Leben der anderen beweisen. Während die Mutter sich in der Schule durchschlagen muss, versucht sich die Tochter als Therapeutin.

Jamie Lee Curtis macht es offiziell

Auf Instagram verkündet Jamie Lee Curtis die frohe Botschaft. „Wieder vereint und es tut so gut“, schreibt die 64-Jährige dort. Die Fans können ihr Glück kaum fassen und freuen sich riesig über die Fortsetzung der Kult-Komödie:

„Ich liebe diesen Film so sehr und schaue ihn immer noch gelegentlich. Freue mich riesig auf eine Fortsetzung!“

„Das ist immer noch einer der besten Filme aller Zeiten!“

„Ich habe gestern Abend diesen Film gesehen, genau das habe ich meiner Frau gesagt, dass wir eine Fortsetzung brauchen.“

„Unglaublich! Ich kann es kaum erwarten, euch beide auf der großen Leinwand zu sehen.“

