Netflix-Abonnenten können’s nicht fassen: „Das war ’ne mega Überraschung“

Dieser Netflix-Film ließ deutsche Zuschauer nicht schlecht staunen. Es handelt sich hierbei um die neueste Veröffentlichung des Films „Family Switch“. In der US-amerikanischen Körpertausch-Komödie spielt neben internationalen Stars wie Jennifer Garner und “Hangover“-Legende Ed Helms sogar DIESER deutsche Schauspieler mit!

Netflix-Film an der Spitze des Erfolgs

Da schaute man nichts ahnend einen US-amerikanischen Film, und plötzlich lief kein Geringerer als Matthias Schweighöfer durchs Bild. So in etwa dürften sich die Fans des Schauspielers gefühlt haben, als sie den neuesten Netflix-Film anschauten.

Zwar ist Matthias ’nur‘ in einer Nebenrolle zu sehen, doch die Community freut sich trotzdem über seinen Auftritt! Auf Instagram postet der Schauspieler nun stolz: „Wir sind auf Platz 1 bei @netflixde in Deutschland, unfassable! Wer hat mich als Rolf in #FamilySwitch bereits gesehen?“ Was ein Mega-Erfolg!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei dürfte Matthias in der amerikanischen Filmlandschaft schon lange kein Unbekannter sein. So wirkte er zuletzt in erfolgreichen Filmen wie „Army of the Dead“, „Heart of Stone“ oder in dem heiß erwarteten Oscar-Anwärter „Oppenheimer“ mit.

Netflix überrascht deutsche Fans

Auf Instagram flippen die deutschen Fans regelrecht aus. „Den Film gestern gesehen, ohne dass ich wusste, dass du da mitspielst. Das war ne mega Überraschung. Schöner Film zur richtigen Zeit“, freut sich ein Follower unter dem Beitrag von Matthias.

Mehr zum Thema:

Eine andere Followerin fügt hinzu: „Mega, dass ein deutscher Schauspieler so eine Karriere auch in international macht. Das schaffen nicht viele. Chapeau! Wir freuen uns auf mehr von dir!“

„[…] Hoffen in Zukunft, noch mehr mit dir sehen zu können. Toll, wie du in den USA immer mehr Fuß fasst und immer gefragter wirst“, stellt ein weiterer Fan fest. Dem können wir nichts hinzufügen.