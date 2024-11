Frauke Ludowig: Stylistin packt über RTL-Star aus: „Die Praktikanten mussten in den Keller“

Frauke Ludowig ist ein großer Name in der deutschen TV-Landschaft. Seit Jahren steht sie für zahlreiche Formate von der Kamera – allen voran in ihrer eigenen Sendung „Exclusiv – Das Starmagazin“. Um ihren Fans privatere Einblick in ihr Leben zu gewähren, nimmt die 60-Jährige seit Neustem auch einen Podcast auf (wir berichteten).

In ihrem Podcast „Exclusiv und ungeschminkt! Frau Keludowig und Tine“ spricht die Moderatorin mit ihrer langjährigen Stylistin und Freundin Tine Siepmann über alle möglichen Themen. Doch damit, was ihre Bekannte ihr da erzählt, hätte Frauke Ludowig niemals gerechnet.

Frauke Ludowig: Freundin plaudert aus dem Nähkästchen

Gemeinsam sprechen die beiden Frauen über ihre erste Begegnung. „Vor 23 Jahren kam ich als junges Mädchen ins Styling und habe dich kennengelernt”, erinnert sich Tine Siepmann. Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade einmal 21 Jahre alt, erzählt sie. Was dann folgt, sorgt bei der Moderatorin für einen kurzen Schockmoment.

„Damals war es noch so: Wenn Frauke Ludowig ins Styling kam, mussten alle den Raum verlassen“, so sagt Tine Siepmann in dem Podcast. Daran kann sich Frauke Ludowig nach eigenen Angaben nicht erinnern. Dementsprechend überrascht ist sie nach dieser Aussage und sagt: „Das ist nicht wahr?”

Frauke Ludowig fällt aus allen Wolken

Und wie das wahr ist. „Doch, die Praktikanten mussten in den Keller gehen, weil die Frauke Ludowig kam”, versichert ihr ihre Stylistin. „Wirklich? Das erfahre ich zum ersten Mal. Das habe ich noch nie gehört”, so Frauke Ludowig. Die Überraschung ist der 60-Jährigen ins Gesicht geschrieben.

Die Moderatorin nimmt das Ganze allerdings mit Humor und sagt kurzerhand: „Mir ist das piepegal, ich ziehe mich ja auch vor allen aus, wie du weißt. Damals war das auch noch ganz ansehnlich. Heute hat sich das auch ein bisschen verändert.“