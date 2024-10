RTL: Frauke Ludowig ganz aufgeregt – „Endlich dürfen wir damit rausrücken“

Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich TV-Ikone Frauke Ludowig ein neues Spielfeld erobert. Die langjährige Moderatorin von RTL „Exclusiv“ hat eine spritzige Bombe platzen lassen: Gemeinsam mit Stylistin Tine Siepmann startet sie einen brandneuen Podcast, der die Szene aufmischen wird!

Mit einem fröhlichen „Soooooooo!!!!“ verkündete Frauke auf Instagram die aufregende Neuigkeit. Ihr Podcast „Exclusiv und ungeschminkt! Frau Keludowig und Tine“ verspricht Einblicke, die RTL-Zuschauer so noch nie gesehen haben. Ob Showbusiness-Geheimnisse, Freundschafts-Anekdoten oder schräge Geschichten über Füße und Schlüpper – hier bleibt kein Thema unberührt.

RTL-Star Frauke Ludowig saß schon mal im Gefängnis

„Es ist so weit! Endlich dürfen wir damit rausrücken! Wir sind unfassbar, stolz, glücklich und aufgeregt, dass es nun losgeht! Unser gemeinsamer Podcast! Tine und ich sprechen über alles! ShowBusiness, vor und hinter den Kulissen! Es geht aber auch um so viel mehr! Freundschaft und Füße, Schlüpper und schräge Vögel! Wir freuen uns sehr, wenn ihr reinhört!“, schreibt die RTL-Moderatorin völlig euphorisch.

Ob sich ihre Fans und Follower genauso begeistert von der Idee zeigen? Die Reaktionen ließen jedenfalls nicht lange auf sich warten. TV-Kollegen wie Jochen Schropp, Philipp Isterewicz, Madeline Zilch und Ex-Bachelorette Sharon Battiste überhäufen das Duo mit Glückwünschen. Auch die Fans können ihre Freude kaum im Zaum halten. Ein Anhänger schreibt euphorisch: „Kann es kaum abwarten, die erste Folge zu hören … es wird großartig.“

Ein weiterer Fan schreibt: „Ich dreh‘ durch. Was für tolle Nachrichten.“ Wie exklusiv der neue Podcast sein wird, deutet RTL Plus bereits in der Beschreibung an: „Ihr erfahrt, warum Frauke in Monaco im Gefängnis saß und was Prinzessin Caroline damit zu tun hat. Die Beiden erzählen zum Beispiel auch, wieso Tine Frauke aus einem Kleid herausschneiden musste und mitten in der Nacht einen Hilfeanruf wegen 800.000 Euro von ihr bekommen hat!“, heißt es.

All das und noch viel mehr, immer montags auf RTL+ und überall, wo es Podcasts gibt.