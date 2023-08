Frank Rosin: TV-Sensation! Jetzt ist es offiziell

ER ist wieder zurück. Starkoch Frank Rosin hat sich scheinbar einiges vorgenommen. Überraschte der Dorstener doch in den vergangenen Wochen gleich mit mehreren Ankündigungen. „Rosins Restaurants“ geht beispielsweise schon in wenigen Wochen weiter.

Auf Instagram schrieb Frank Rosin: „Ich freue mich sehr auf die neuen Folgen Rosins Restaurants. Eine mega intensive Arbeit mit einem tollen Team und interessanten Menschen! Am 21.09. geht’s los.“

Starkoch Frank Rosin zurück bei „The Taste“

Und auch auf eine zweite Staffel „Roadtrip Amerika“ dürfen sich die Fans freuen. Zusammen mit seinen Kochkollegen Ali Güngörmüş und Alexander Kumptner wird es also noch einmal quer durch die Staaten gehen.

Da jedoch aller guten Dinge drei sind, dürfen sich auch die Zuschauer von Sat.1 wieder auf ihren Frank freuen. Der 57-Jährige ist nämlich zurück bei „The Taste“, wie der Sender am Dienstagvormittag bekannt gab.

Via Instagram teilte Sat.1 ein Video, das Frank Rosin in seiner „The Taste“-Umkleide zeigt. Cool dreht sich der Dorstener auf seinem Stuhl um und sagt in die Kamera: „So Leute, ich war nie weg. Aber jetzt bin ich richtig da. Freut euch auf die zwölfte Staffel ‚The Taste‘ mit dem Rose.“

Frank Rosin: „Zu früh, um den Löffel abzugeben“

Via Pressemitteilung ließ Frank Rosin zusätzlich verlautbaren: „Die kurze ‚The Taste‘-Pause hat mir gutgetan, ich hatte Zeit für andere Projekte. Aber dann habe ich erkannt, dass es zu früh war, um den Löffel abzugeben. Ich freue mich auf gute und inspirierende Köchinnen und Köche bei ‚The Taste‘ im Herbst.“

Neben Frank Rosin werden auch wieder die Starköche Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue an dem Format teilnehmen. Wie immer geht es um 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch.

Die Fans jedenfalls sind schon in heller Vorfreude. „Na also, ‚The Taste‘ ohne den Rose ist halt nix. Obwohl Nelson ein cooler Coach war/ist“, schreibt beispielsweise ein Anhänger bei Instagram. Und ein weiterer ergänzt: „Das ist so toll. ‚The Taste‘ ohne dich, ist einfach nicht ‚The Taste‘. Nelson war gut, aber hat nicht reingepasst.