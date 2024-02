Frank Rosin wird plötzlich emotional: „Das ist für mich ein besonderer Moment“

In „Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“ begeben sich Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş auf ein kulinarisches Abenteuer der Superlative. Mit einem Camper legen sie 4.500 Meilen zurück, von New York bis Louisiana, und erleben die USA in all ihrer Vielfalt. Doch dieser Trip hat noch mehr zu bieten als nur köstliche Delikatessen.

Auf ihrer letzten Etappe überrascht Frank seine Freunde mit einem Besuch im legendären Sun Studio in Memphis, wo der King of Rock ‘n’ Roll, Elvis Presley, seinen ersten Song aufgenommen hat.

Frank Rosin kann seine Tränen nicht verstecken

In Tennessee wandeln sie auf den Spuren von Elvis, bevor sie ihre Reise Richtung Louisiana fortsetzen. Doch die kulinarischen Erlebnisse sind nicht alles – Frank enthüllt eine überraschende Leidenschaft: die Musik. Im berühmten Tonstudio „Sun Records“ machen dir drei Köche Halt. „Für mich ein ganz besonderer Moment, denn fast mein Leben lang mache ich Musik. Ich habe früher in einer Band gespielt“, enthüllt Frank bevor er erneut ansetzt: „Musik ist meine erste Liebe.“

+++ Frank Rosin den Tränen nah: „Das macht mich unheimlich stolz!“ +++

Im berühmten Musikstudio verkündet der TV-Star eine kleine Überraschung: „Wir gehen nicht nur rein, wir werden zusammen einen Song aufnehmen“, enthüllt Rosin völlig gerührt von der Vorstellung. Dabei kann er seine Tränen nicht verstecken.

Auch Alex fällt vom Glauben ab

„Ich kann es immer noch nicht glauben“, so Ali. Auch Alex fällt vom Glauben ab: „Das macht mich echt sprachlos“. Ob die drei Spitzenköche auch Rhythmus im Blut haben, zeigt sich in der neuesten Folge von Roadtrip Amerika 2. Dabei verspricht diese unvergessliche Mischung aus kulinarischen Genüssen und musikalischer Leidenschaft ein Highlight zu werden, das die Fans nicht verpassen sollten.

Die vierte Folge zu „Roadtrip Amerika 2“ läuft am Donnerstag um 20.15 Uhr auf Kabel 1 und ist im Anschluss kostenfrei in der Joyn-Mediathek abrufbar.