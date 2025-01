Starkoch macht Frank Rosin klare Ansage: „Ihr habt keine Ahnung“

Seit 2003 ist Frank Rosin aus der TV-Branche nicht mehr wegzudenken. Er begeistert Millionen von Zuschauern mit seinen Kochshows. In Formaten wie „Rosins Restaurant“ oder „The Taste“ sorgt er besonders mit seiner ehrlichen und direkten Art für Unterhaltung.

Nun begibt sich der Feinschmecker und Sternekoch Frank Rosin gemeinsam mit GGM Gastro auf eine kulinarische Reise an verschiedene Orte ausgezeichneter Kochkunst! In dem neuen Serienformat „Kulinarische Reise mit Frank Rosin und GGM Gastro“ erwarten die Zuschauer spannende Einblicke in die Kultur und echte Geschichten hinter den Kulissen.

Frank Rosin muss noch einiges lernen

Der dritte Teil der kulinarischen Reise mit Frank Rosin führt ins „Funky Fish“ – eines der Restaurants von Multi-Gastronom The Duc Ngo. In der Folge zeigen Duc und sein Team, wie sie hier ihr exzellentes Carpaccio und viele weitere köstliche Fischgerichte zubereiten – da staunt selbst Frank Rosin!

Das Konzept: „Mein Herzstück, das ist das, wofür ich lebe: handgeschnittenes Carpaccio in allen Variationen. Dann wird das à la Plancha gegrillt, Beilage dazu – fertig“, erklärt The Duc Ngo. Als er den deutsch-vietnamesischen Koch beobachtet, wird Frank Rosin stutzig: „Ihr nutzt die fettige Seite vom Fisch. Wir verwenden die Seite ohne Fett“, stellt er fest. The Duc Ngos Meinung dazu: „Ihr habt keine Ahnung!“

Frank Rosin staunt

Duc zaubert in Kürze einen Thunfisch in Tataki-Style mit einem Risotto. Frank Rosins Fazit: „Unfassbar. Wir haben hier fünf Minuten gekocht. Yummy bedeutet, dass ich ohne Firlefanz lecker esse. Und das kann man bei Duc.“

Ausschnitte der Folge findet man auch auf Frank Rosins Instagram-Account. In den Kommentaren wird deutlich, dass Frank Rosin mit seiner Meinung nicht allein dasteht.

„Funky Fish für mich das Beste in Berlin. Ich liebe euch.“

„Cool!“

„Funky Fish wird mein erster Stopp in 2025. Ich habe es so vermisst.“

„Kulinarische Reise mit Frank Rosin und GGM Gastro“ läuft seit dem 20. Mai 2024 auf YouTube. Jede Woche wird eine neue Episode veröffentlicht, die einen neuen Einblick in Kochkünste ermöglicht.