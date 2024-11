Frank Buschmann: Kurz nach Halbfinale von „Ninja Warrior“ ist es besiegelt

Wenn es um Nervenkitzel und sportliche Höchstleistungen geht, ist „Ninja Warrior Germany“ das Nonplusultra der TV-Unterhaltung. Die neunte Staffel der beliebten RTL-Show läuft seit dem 18. Oktober 2024 und zieht die Zuschauer mit unglaublichen Herausforderungen und spektakulären Leistungen in ihren Bann.

Warum ist diese Show so ein Publikumsmagnet? Ganz einfach: Hier werden nicht nur Muskeln, sondern auch Nerven auf die Probe gestellt. Die Kandidaten müssen in atemberaubendem Tempo durch anspruchsvolle Hindernis-Parcours stürmen. Jeder Parcours ist einzigartig, aber alle verlangen Kraft, Ausdauer und unglaubliche Körperbeherrschung. Wer hier triumphieren will, muss mehr als nur sportlich sein – er muss ein wahrer Ninja sein!

„Ninja Warrior Germany“ hält die Nation in Atem!

Seit 2016 begeistert „Ninja Warrior Germany“ die Zuschauer und hat sich zu einer festen Größe im RTL-Programm entwickelt. Auch wenn die Einschaltquoten nicht mehr ganz die Höhen der Anfangszeit erreichen, bleibt die Show ein Garant für spannende Unterhaltung. Die aktuelle Staffel zeigt, dass die Faszination ungebrochen ist. Die Zahlen vom Freitagabend (29. November) für die Sendung mit Frank Buschmann & Co. sprechen laut dem Medienmagazin „Quotenmeter“ eine klare Sprache.

Zwar fiel das Halbfinale mit einem Marktanteil von 12,8 Prozent etwas hinter die Erwartungen zurück, doch der Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen war ihnen sicher. Im Vergleich dazu hat „The Voice of Germany“ auf Sat.1 derzeit mit schwächeren Quoten zu kämpfen. Auch hier stand das Halbfinale an, das jedoch nur mäßige 10,8 Prozent bei den Jüngeren erreichte. Während „Ninja Warrior“ vor allem bei den jüngeren Zuschauern punktet, bleibt es bei den Älteren etwas hinter den Erwartungen zurück.

Am Freitagabend (6. Dezember) ist es dann so weit: RTL kürt im Finale seinen stärksten Warrior. 2023 wurde Philipp Göthert Last Man Standing und gewann 25.000 Euro Siegprämie. Wer wird es dieses Jahr?