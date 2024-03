„Fluch der Karibik 6“: Entscheidung gefallen! Fans müssen jetzt ganz stark sein

Fans der „Fluch der Karibik“-Reihe spitzen sofort die Ohren: Endlich gibt es Neuigkeiten zur Zukunft der Reihe! Schließlich ranken sich schon seit Jahren Gerüchte um einen potenziellen sechsten Film.

Teil 5 – „Salazars Rache“ – kam 2017 ins Kino, spielte weltweit fast 800 Millionen US-Dollar ein. Das Interesse an den Abenteuern von Johnny Depp als Captain Jack Sparrow ist offenbar nach wie vor ungebrochen. Entsprechend sehnsüchtig warten Fans auf „Fluch der Karibik 6“.

Jetzt hat Produzent Jerry Bruckheimer über die Zukunft des Franchises gesprochen. Die gute Nachricht: Es wird neues Futter für „Fluch der Karibik“-Fans geben. Doch dabei müssen sie sich auf eine bittere Enttäuschung einstellen…

„Fluch der Karibik 6“: Jetzt ist es offiziell

Als im Jahre 2003 der erste „Fluch der Karibik“-Film erschien, rechnete wohl niemand mit einem Mega-Hit. Ein Piratenabenteuer, basierend auf einer Disneyland-Attraktion – ob das wirklich funktionieren würde? Und wie es das tat! Mehr als 650 Millionen US-Dollar spielte der Streifen weltweit ein – und bescherte Johnny Depp sogar eine Oscar-Nominierung für seine Performance als Jack Sparrow, die sich zu seiner wohl legendärsten Rolle entwickelte.

Es folgten vier weitere Filme – insgesamt machte das „Pirates of the Caribbean“-Franchise unfassbare 4,52 Milliarden (!) Dollar an den Kinokassen. Kein Wunder, dass Rechte-Inhaber Disney diese lukrative Marke noch weiter melken will.

Produzent Jerry Bruckheimer hat jetzt für Gewissheit gesorgt: „Fluch der Karibik“ geht weiter – aber nicht so, wie es sich die meisten Fans wohl gewünscht hätten.

„Fluch der Karibik“ wird neu aufgelegt

„Wir werden ‚Pirates‘ rebooten“, verriet Bruckheimer im Gespräch mit „Comicbook.com“. Damit ist klar: „Fluch der Karibik 6“ wird keine Fortsetzung, sondern ein Neustart der Reihe. Mit neuen Charakteren – und somit auch mit neuen Darstellern. Kein Johnny Depp. Kein Orlando Bloom. Keine Keira Knightley.

Bruckheimer begründet: „Das ist einfacher zu realisieren, weil man nicht auf bestimmte Schauspieler warten muss.“

Reboot-Pläne mit Margot Robbie gescheitert

Zuletzt machten immer wieder wilde Gerüchte um einen sechsten „Fluch der Karibik“-Film die Runde. Während einige Medien tatsächlich von einem möglichen Johnny-Depp-Comeback sprachen, war auch kurzzeitig ein Reboot mit „Barbie“-Star Margot Robbie als Piratin im Gespräch. Doch das Projekt fiel dem letztjährigen Autoren-Streik in Hollywood zum Opfer.