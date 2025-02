Staunen auf dem „Traumschiff“: Florian Silbereisen begrüßt neue Gäste

Florian Silbereisen gönnt sich eine wohlverdiente Auszeit vom TV. Doch der „Traumschiff“-Star liegt nicht etwa auf der faulen Haut, ganz im Gegenteil.

Florian Silbereisen schippert bereits wieder über die Weltmeere – und das natürlich nicht allein! In den neuen „Traumschiff“-Folgen ist auch ein „Bergdoktor“-Star mit dabei.

Florian Silbereisen begrüßt neue Gäste auf dem „Traumschiff“

Seit 2019 ist Florian Silbereisen als Kapitän Max Prager auf dem „ZDF-Traumschiff“ unterwegs und bereist die Weltmeere. Mittlerweile gibt es die Sendung schon über 40 Jahre – und sie hat sich eine treue Zuschauerschaft aufgebaut. Auf die neuen Folgen dürfte sich die Fangemeinde als schon jetzt wahnsinnig freuen, denn Silbereisen und seine Crew begrüßen neue Gäste an Bord. Und diese sind keine Unbekannten.

+++ Aleksandra Bechtel bald auf dem „Traumschiff“? „Ist schon verführerisch“ +++

Wie unser Partnerportal „Schlager.de“ berichtet, führt Florian Silbereisens nächste Reise auf dem „Traumschiff“ einmal um die halbe Welt nach Neuseeland. Hier bekommt die Crew prominente Unterstützung, mit „Bergdoktor“-Star Frédéric Brossier. Dieser hat in der ZDF-Show eine Hauptrolle ergattert. Eigentlich kennt man ihn aus der Arztserie als David Kästner – den neuen Freund von Ronja Forcher alias Lilli Gruber. Jetzt schippert er mit Silbereisen über die Weltmeere. Doch Brossier ist nicht das einzige bekannte Gesicht, auf das Fans sich in den kommenden Folgen der ZDF-Kultserie freuen dürfen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr News:

Laut „Schlager.de“ werden in einer weiteren „Traumschiff“-Folge, die den Arbeitstitel „Bora Bora“ trägt, weitere Stars vor die ZDF-Kamera treten. Fans sollten aufhorchen, denn Gastrollen werden unter anderem von Thaddäus Meilinger, Max König und Kassandra Wedel. Da kommt also ganz schön was auf uns zu! Wer sonst noch in den neuen Folgen dabei sein wird, haben Florian Silbereisen und sein Team noch nicht verraten.