Florian Silbereisen: Nach dem „Traumschiff“ haben wir es schwarz auf weiß

Ein Traumziel, eine tolle Besetzung und ein bestens aufgelegter Florian Silbereisen. Das „Traumschiff“ an Neujahr war wieder einmal eine TV-Reise wert. Nach Curaçao ging es dieses Mal für Kapitän Parger und Co. Zum Quoten-Sieg konnte der Kapitän sein „Traumschiff“ aber dennoch nicht lenken.

Den schnappten sich am Neujahrs-Abend (1. Januar 2025) nämlich Lena Odenthal und Johanna Stern. Das „Tatort“-Duo, gespielt von Ulrike Folkerts und Lisa Bitter, konnte sich mit seinem neuen Fall „Der Stelzenmann“ nämlich den Tagessieg im Quotenranking sichern.

Klarer Sieger im Quotenduell

7,97 Millionen Menschen wollten laut den Zahlen, die dem Branchenportal „DWDL“ vorliegen, den neuen „Tatort“ sehen (ein Marktanteil von 27,3 Prozent). Florian Silbereisen konnte lediglich 5,59 Millionen Menschen zum Zuschauen mobilisieren. Ein Marktanteil von 19,1 Prozent.

++ Nelson Müller auf dem „Traumschiff“: Monate später rief Flori nochmal an ++

Ähnlich sah es bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren aus. 1,07 Millionen wollten da den „Tatort: Der Stelzenmann“ sehen, bescherten der ARD damit einen Marktanteil von 15,6 Prozent.

Florian Silbereisen verliert gegen den „Tatort“

Florian Silbereisens „Traumschiff“ dagegen verzeichnete 0,89 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13 Prozent. Klarer Sieg für die ARD also. Die konnte sich nebenbei auch noch über starke Sport-Zahlen freuen. 5,43 Millionen Menschen wollten am Nachmittag des 1. Januars 2025 die Vierschanzen-Tournee in Garmisch-Partenkirchen sehen. Ein überragender Marktanteil von 30,8 Prozent für das wichtigste Turnier im Skisprung-Zirkus.

Auch im neuen Jahr wieder stark war die ARD-Nachrichtensendung „Tagesschau“. 7,75 Millionen Menschen schauten die 20-Uhr-Ausgabe um 20 Uhr im Gesamtpublikum (ein Marktanteil von 27,8 Prozent). 1,37 Millionen Menschen bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern (ein Marktanteil von 21,9 Prozent), wie „DWDL“ berichtet.