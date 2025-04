Florian Silbereisen spricht übers Älterwerden – „Hat auch Vorteile“

Florian Silbereisen ist DER absolute Mega-Star in der Schlager-Szene, darf unter anderem Shows wie den „Schlagerboom“ moderieren. Doch auch ein Superstar ist vor dem Älterwerden nicht sicher.

Im August dieses Jahres wird Florian Silbereisen 44 Jahre alt. In seinem Leben hat der Musiker schon einiges geschafft. Seit sechs Jahren ist er Kapitän des „Traumschiff“. Am Ostersonntag geht es dort in Richtung Miami.

Florian Silbereisen gibt Lebenstipps

Und nicht nur als Kapitän auf dem „Traumschiff“ muss Florian Silbereisen stets einen kühlen Kopf bewahren. Wie er im Interview mit der „Gala“ auspackt, hat er auch den ein oder anderen Tipp für das „wahre“ Leben abseits des Schiffes.

„Ich bin vom Sternzeichen Löwe. Wenn man einen männlichen Löwen in der Wildnis beobachtet, dann stellt man fest, dass er immer entspannt ist, auch wenn rundherum Trubel herrscht. Nur wenn wirklich Gefahr in Verzug ist, dann brüllt er und beschützt die Familie. Ein paar Parallelen sehe ich da tatsächlich“, betont der Ex von Helene Fischer.

Florian Silbereisen: Hier kann der Musiker am besten abschalten

„Ich merke, dass ich durch das Älterwerden und die Erfahrungen definitiv entspannter werde und mir nicht mehr über jeden Schmarrn so viele Gedanken mache. Das Älterwerden hat auch Vorteile“, findet Silbereisen, der aus Passau stammt. „Sobald ich in der Heimat bin, ist das Haus oft voll. Freunde, Familie, und so soll’s ja auch sein.“

Und zu Hause kann Silbereisen auch am besten abschalten. Hier könne er zudem „auftanken und zur Ruhe kommen“. Und das hat der Moderator bei so viel Trubel im Leben auch dringend nötig.

Florian Silbereisen meldete sich vom „Traumschiff“

Erst kürzlich meldete sich Florian Silbereisen vom „Traumschiff“ bei seinen Fans. Der Grund? Eine ganz besondere Kollegin feierte Geburtstag. „Wir gratulieren unserer Hoteldirektorin ganz herzlich zum Geburtstag und feiern alle zusammen auf dem Traumschiff“, schrieb er in einem Social-Media-Post. Mehr dazu liest du hier.