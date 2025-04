Atze Schröder beim „Traumschiff“: Angebot abgelehnt! Ausgerechnet von Florian Silbereisen

Normalerweise bringt Atze Schröder als Comedian die Bühnen zum Beben – doch diesmal wagt er sich auf ungewohntes Terrain: Als Gaststar auf dem legendären „Traumschiff“ schippert er in der Episode „Miami“ mit.

Gegenüber unserer Redaktion plaudert der TV-Star über seine Erlebnisse auf hoher See – und verriet, warum er Kapitän Max Parger, alias Florian Silbereisen, eine Einladung ausschlagen musste!

Atze Schröder verrät – „Eine der schönsten Produktionen„

Wenn das „Traumschiff“ am 20. April 2025 in Miami anlegt, ist Atze nicht weit! In seiner Gastrolle spielt er einen Kioskbesitzer, der mit dem Verkauf seines Ladens zum reichen Mann wurde und sich nun seinen Traum in Florida erfüllt. Doch nicht nur das: Seine Figur inspiriert die Crew, ihre eigenen Träume zu leben! „Ich lebe den anderen beiden Damen, Collien Ulmen-Fernandez (Dr. Jessica Delgado) und Birte Wolter (Maike Kappes), vor, dass ich meinen Traum bereits gefunden habe – mit weitem Blick aufs Meer. Schöner geht es doch nicht“, verrät er unserer Redaktion im Interview.

Die Stimmung an Bord? Absolute Spitze! „Das ist eine der schönsten Produktionen, in denen man mitmischen kann. Die Crew ist zum Teil schon 30 Jahre dabei – das ist wie eine Familie. Die nehmen einen sofort auf, man fühlt sich direkt willkommen“, schwärmt der Kult-Komiker. Für Atze war es fast wie Urlaub: „Sowas habe ich noch nicht erlebt, das war richtig schön.“

Aber was ist mit dem Kapitän? Hatte Atze Zeit, Florian Silbereisen an Bord zu treffen?

Atze Schröder schlägt Silbereisens Einladung aus

Fehlanzeige! Die Drehtage waren für Atze prall gefüllt – und auch an Land war einiges los. „Es war gleichzeitig Formel 1, da ging es ordentlich rund. Ich hatte sogar eine Einladung vom ZDF und von Florian Silbereisen, ob ich mit zur Formel 1 kommen will.“ Klingt nach einer Top-Gelegenheit!

+++WhatsApp-Gruppe der „Traumschiff“-Stars: Die Regeln sind knallhart+++

Doch Atze musste absagen: „Aber ich habe viele Bekannte in der Gegend und war leider schon verplant.“ Kein Grund für schlechte Laune – denn er kennt den Schlagerstar bereits von anderen Gelegenheiten: „Wir haben uns auf Mallorca kennengelernt – super Typ, privat ein total netter Kerl.“ Ob die beiden sich das nächste Mal auf hoher See begegnen? Vielleicht! Denn für Atze steht fest: „Da würde ich alles andere für absagen!“

Mehr Promi-News:

Wer den Kult-Komiker in seiner „Traumschiff“-Rolle sehen will, sollte sich den 20. April 2025 vormerken. Schon ab dem 12. April gibt es die Folge in der ARD-Mediathek. Na dann, Schiff ahoi!