WhatsApp-Gruppe der „Traumschiff“-Stars: Die Regeln sind knallhart

Sie schippern zu den schönsten Orten der Welt, genießen Sonne, Wind und Meer, haben das, was man gemeinhin als Traumjob bezeichnet: die Stars des ZDF-„Traumschiff“. Doch wusstest du, dass es sogar zwei WhatsApp-Gruppen gibt, in denen die Schauspielerinnen und Schauspieler miteinander vernetzt sind?

Das verriet Collien Ulmen-Fernandes, die beim „Traumschiff“ die Rolle der Schiffsärztin Jessica Delgado spielt, im Interview mit dieser Redaktion.

Die geheime WhatsApp-Gruppe der „Traumschiff“-Stars

„Ich bin auch immer noch in der WhatsApp-Gruppe, obwohl ich schon von Bord bin. Zu sehen, wie die anderen dort sitzen, abends beim Sonnenuntergang gemeinsam am Meer ein Bier trinken, schwimmen gehen, das wirkt viel zu schön, um wahr zu sein“, berichtet die Schauspielerin über ihre Reise nach Bora Bora.

Doch die Regeln der „Traumschiff“-WhatsApp-Gruppe sind streng. „Die Schauspieler, die abgedreht sind, werden umgehend aus der WhatsApp-Gruppe entfernt, und verabschieden sich immer mit einer Million Heul-Emojis. Da sind die Administratoren knallhart“, so Collien.

Und was wird in die geheimen Gruppen gepostet? „Da sieht man dann, wie die anderen ins Wasser springen – was man so auf Bora Bora macht – und drehen natürlich“, lacht Collien.

An Ostern schippert das „Traumschiff“ nach Miami

Die nächste Episode des ZDF-„Traumschiff“ steht übrigens schon in den Startlöchern. So geht es für die Stars rund um Kapitän Florian Silbereisen in die USA. Nach Miami, um genau zu sein. Mit dabei ist dann unter anderem Sven Martinek, den die meisten noch aus der RTL-Sendung „Der Clown“ kennen dürften, und Unternehmerin Judith Williams.

In der ZDF-Mediathek ist der neue „Traumschiff“-Film bereits ab dem 12. April 2025 abrufbar. Im TV läuft er dann am Ostersonntag, 20. April 2025, um 20.15 Uhr.

Das ganze Interview mit „Traumschiff“-Star Collien Ulmen-Fernandes kannst du hier nachlesen.