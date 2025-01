Florian Silbereisen: Bei der Kostümprobe fiel es sofort auf

Weihnachten – das Fest der Familie, des Schenkens … und der Völlerei. Ja, wenn man sich die Fitness-Studios der Republik derzeit so anschaut, man wird sie wohl im ganzen Jahr nicht mehr so gefüllt zu Gesicht bekommen. Die Pfunde, die zwischen Weihnachten und Neujahr angefuttert wurden, müssen schließlich so langsam, aber sicher wieder abtrainiert werden. Sonst ergeht es einem noch wie Florian Silbereisen bei der Kostümprobe auf dem „Traumschiff“.

Wie bitte? Florian Silbereisen? Der Showmaster und ZDF-„Traumschiff“-Kapitän zeigte sich doch noch beim Silvester-„Schlagerbooom“ oder auch den „Schlagerchampions“ top in shape. Nun ja, scheinbar hat aber auch Deutschlands beliebtester Moderator ein kleines bisschen zugelegt.

Florian Silbereisen bemerkte es bei der Kostümprobe

„Wenn man bei der Kostümprobe feststellt, dass man über die Feiertage vielleicht doch zu viel gegessen und sich zu wenig bewegt hat“, schreibt Florian Silbereisen auf Instagram zu einem Foto, das ihn beim Griff an den Hosenbund zeigt. Nun ja, die Gewichtsprobleme, die Florian Silbereisen da hat, hätten wohl die meisten anderen liebend gerne. Mehr als ein paar Hundert Gramm kann der 43-Jährige auf den ersten Blick wirklich nicht zugenommen haben. Aber sei es drum. Die Fans feiern ihren Flori für soviel Ehrlichkeit.

„Als Kapitän Parger darf man auch mal ein paar Pfunde mehr haben. Die Hauptsache ist, dass du schöne Weihnachtsfeiertage hattest, und dass es geschmeckt hat. Bewegung wird zu Weihnachten überbewertet“, schreibt beispielsweise ein verständnisvoller Fan. Ein anderer ergänzt: „Du bist trotzdem wahnsinnig attraktiv, auch mit einem halben Kilogramm mehr.“ Und Moderationskollege Marco Schreyl scherzt: „Das hast du doch fix wieder wegtrainiert.“

Na, dann sind wir mal gespannt. Im Sommer will Florian Silbereisen nach seiner Showpause wieder auf der Bühne stehen, dann sehen wir ja, ob die Plätzchen-Pfündchen bis dahin wieder verschwunden sind.